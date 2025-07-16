- 자본
- 축소
트레이드:
64
이익 거래:
55 (85.93%)
손실 거래:
9 (14.06%)
최고의 거래:
17.42 USD
최악의 거래:
-8.23 USD
총 수익:
129.43 USD (11 751 pips)
총 손실:
-33.75 USD (3 374 pips)
연속 최대 이익:
18 (41.09 USD)
연속 최대 이익:
41.09 USD (18)
샤프 비율:
0.33
거래 활동:
0.03%
최대 입금량:
19.70%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
5 분
회복 요인:
8.86
롱(주식매수):
50 (78.13%)
숏(주식차입매도):
14 (21.88%)
수익 요인:
3.83
기대수익:
1.50 USD
평균 이익:
2.35 USD
평균 손실:
-3.75 USD
연속 최대 손실:
3 (-7.70 USD)
연속 최대 손실:
-10.80 USD (2)
월별 성장률:
20.65%
연간 예측:
250.52%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
8.25 USD
최대한의:
10.80 USD (9.98%)
상대적 삭감:
잔고별:
23.14% (9.56 USD)
자본금별:
8.36% (6.05 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|96
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|8.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +17.42 USD
최악의 거래: -8 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +41.09 USD
연속 최대 손실: -7.70 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live08"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|1.66 × 29
|
Tickmill-Live02
|1.66 × 1912
|
CLMarkets02-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|2.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 127
|
ICMarketsSC-Live10
|2.64 × 1154
|
ForexTimeFXTM-ECN
|2.65 × 3344
|
Tickmill-Live08
|2.97 × 450
|
ICMarketsSC-Live07
|3.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|3.17 × 6
|
ICMarkets-Live19
|3.22 × 128
|
Alpari-Pro.ECN
|3.63 × 19
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
239%
0
0
USD
USD
136
USD
USD
41
100%
64
85%
0%
3.83
1.50
USD
USD
23%
1:500