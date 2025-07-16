SinaisSeções
Ahmed Tarek Zaghloul Mohamed

GOLD BR

Ahmed Tarek Zaghloul Mohamed
0 comentários
Confiabilidade
41 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 239%
Tickmill-Live08
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
64
Negociações com lucro:
55 (85.93%)
Negociações com perda:
9 (14.06%)
Melhor negociação:
17.42 USD
Pior negociação:
-8.23 USD
Lucro bruto:
129.43 USD (11 751 pips)
Perda bruta:
-33.75 USD (3 374 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (41.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
41.09 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.33
Atividade de negociação:
0.03%
Depósito máximo carregado:
19.70%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
5 minutos
Fator de recuperação:
8.86
Negociações longas:
50 (78.13%)
Negociações curtas:
14 (21.88%)
Fator de lucro:
3.83
Valor esperado:
1.50 USD
Lucro médio:
2.35 USD
Perda média:
-3.75 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-7.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.80 USD (2)
Crescimento mensal:
20.65%
Previsão anual:
250.52%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
8.25 USD
Máximo:
10.80 USD (9.98%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.14% (9.56 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.36% (6.05 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 64
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 96
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 8.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +17.42 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +41.09 USD
Máxima perda consecutiva: -7.70 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live08" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 6
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
1.00 × 1
Tickmill-Live05
1.66 × 29
Tickmill-Live02
1.66 × 1912
CLMarkets02-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
2.00 × 4
RoboForex-ECN
2.23 × 127
ICMarketsSC-Live10
2.64 × 1154
ForexTimeFXTM-ECN
2.65 × 3344
Tickmill-Live08
2.97 × 450
ICMarketsSC-Live07
3.00 × 1
Pepperstone-Edge01
3.17 × 6
ICMarkets-Live19
3.22 × 128
Alpari-Pro.ECN
3.63 × 19
29 mais ...
Sem comentários
2026.01.12 00:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 00:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 08:13
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.12 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 10:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 14:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 22:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.08 07:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 00:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 07:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 02:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 03:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 17:09
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
