Negociações:
64
Negociações com lucro:
55 (85.93%)
Negociações com perda:
9 (14.06%)
Melhor negociação:
17.42 USD
Pior negociação:
-8.23 USD
Lucro bruto:
129.43 USD (11 751 pips)
Perda bruta:
-33.75 USD (3 374 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (41.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
41.09 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.33
Atividade de negociação:
0.03%
Depósito máximo carregado:
19.70%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
5 minutos
Fator de recuperação:
8.86
Negociações longas:
50 (78.13%)
Negociações curtas:
14 (21.88%)
Fator de lucro:
3.83
Valor esperado:
1.50 USD
Lucro médio:
2.35 USD
Perda média:
-3.75 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-7.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.80 USD (2)
Crescimento mensal:
20.65%
Previsão anual:
250.52%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
8.25 USD
Máximo:
10.80 USD (9.98%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.14% (9.56 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.36% (6.05 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|96
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|8.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +17.42 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +41.09 USD
Máxima perda consecutiva: -7.70 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live08" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|1.66 × 29
|
Tickmill-Live02
|1.66 × 1912
|
CLMarkets02-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|2.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 127
|
ICMarketsSC-Live10
|2.64 × 1154
|
ForexTimeFXTM-ECN
|2.65 × 3344
|
Tickmill-Live08
|2.97 × 450
|
ICMarketsSC-Live07
|3.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|3.17 × 6
|
ICMarkets-Live19
|3.22 × 128
|
Alpari-Pro.ECN
|3.63 × 19
29 mais ...
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
239%
0
0
USD
USD
136
USD
USD
41
100%
64
85%
0%
3.83
1.50
USD
USD
23%
1:500