- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
42
Profit Trade:
35 (83.33%)
Loss Trade:
7 (16.67%)
Best Trade:
11.76 USD
Worst Trade:
-8.23 USD
Profitto lordo:
81.90 USD (8 171 pips)
Perdita lorda:
-22.95 USD (2 294 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (36.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.11 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
0.03%
Massimo carico di deposito:
19.70%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
6.17
Long Trade:
30 (71.43%)
Short Trade:
12 (28.57%)
Fattore di profitto:
3.57
Profitto previsto:
1.40 USD
Profitto medio:
2.34 USD
Perdita media:
-3.28 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-7.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.56 USD (2)
Crescita mensile:
32.25%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.25 USD
Massimale:
9.56 USD (23.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.14% (9.56 USD)
Per equità:
8.36% (6.05 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|59
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.76 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +36.11 USD
Massima perdita consecutiva: -7.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|1.66 × 29
|
Tickmill-Live02
|1.66 × 1912
|
CLMarkets02-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|2.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 127
|
ICMarketsSC-Live10
|2.64 × 1154
|
ForexTimeFXTM-ECN
|2.65 × 3344
|
Tickmill-Live08
|2.97 × 450
|
ICMarketsSC-Live07
|3.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|3.17 × 6
|
ICMarkets-Live19
|3.22 × 128
|
Alpari-Pro.ECN
|3.63 × 19
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
147%
0
0
USD
USD
99
USD
USD
25
100%
42
83%
0%
3.56
1.40
USD
USD
23%
1:500