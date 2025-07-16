シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / GOLD BR
Ahmed Tarek Zaghloul Mohamed

GOLD BR

Ahmed Tarek Zaghloul Mohamed
レビュー0件
信頼性
41週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 239%
Tickmill-Live08
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
64
利益トレード:
55 (85.93%)
損失トレード:
9 (14.06%)
ベストトレード:
17.42 USD
最悪のトレード:
-8.23 USD
総利益:
129.43 USD (11 751 pips)
総損失:
-33.75 USD (3 374 pips)
最大連続の勝ち:
18 (41.09 USD)
最大連続利益:
41.09 USD (18)
シャープレシオ:
0.33
取引アクティビティ:
0.03%
最大入金額:
19.70%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
5 分
リカバリーファクター:
8.86
長いトレード:
50 (78.13%)
短いトレード:
14 (21.88%)
プロフィットファクター:
3.83
期待されたペイオフ:
1.50 USD
平均利益:
2.35 USD
平均損失:
-3.75 USD
最大連続の負け:
3 (-7.70 USD)
最大連続損失:
-10.80 USD (2)
月間成長:
20.65%
年間予想:
250.52%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
8.25 USD
最大の:
10.80 USD (9.98%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.14% (9.56 USD)
エクイティによる:
8.36% (6.05 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 64
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 96
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 8.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +17.42 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +41.09 USD
最大連続損失: -7.70 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live08"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 6
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
1.00 × 1
Tickmill-Live05
1.66 × 29
Tickmill-Live02
1.66 × 1912
CLMarkets02-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
2.00 × 4
RoboForex-ECN
2.23 × 127
ICMarketsSC-Live10
2.64 × 1154
ForexTimeFXTM-ECN
2.65 × 3344
Tickmill-Live08
2.97 × 450
ICMarketsSC-Live07
3.00 × 1
Pepperstone-Edge01
3.17 × 6
ICMarkets-Live19
3.22 × 128
Alpari-Pro.ECN
3.63 × 19
29 より多く...
レビューなし
