- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
64
利益トレード:
55 (85.93%)
損失トレード:
9 (14.06%)
ベストトレード:
17.42 USD
最悪のトレード:
-8.23 USD
総利益:
129.43 USD (11 751 pips)
総損失:
-33.75 USD (3 374 pips)
最大連続の勝ち:
18 (41.09 USD)
最大連続利益:
41.09 USD (18)
シャープレシオ:
0.33
取引アクティビティ:
0.03%
最大入金額:
19.70%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
5 分
リカバリーファクター:
8.86
長いトレード:
50 (78.13%)
短いトレード:
14 (21.88%)
プロフィットファクター:
3.83
期待されたペイオフ:
1.50 USD
平均利益:
2.35 USD
平均損失:
-3.75 USD
最大連続の負け:
3 (-7.70 USD)
最大連続損失:
-10.80 USD (2)
月間成長:
20.65%
年間予想:
250.52%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
8.25 USD
最大の:
10.80 USD (9.98%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.14% (9.56 USD)
エクイティによる:
8.36% (6.05 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|96
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|8.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +17.42 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +41.09 USD
最大連続損失: -7.70 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live08"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|1.66 × 29
|
Tickmill-Live02
|1.66 × 1912
|
CLMarkets02-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|2.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 127
|
ICMarketsSC-Live10
|2.64 × 1154
|
ForexTimeFXTM-ECN
|2.65 × 3344
|
Tickmill-Live08
|2.97 × 450
|
ICMarketsSC-Live07
|3.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|3.17 × 6
|
ICMarkets-Live19
|3.22 × 128
|
Alpari-Pro.ECN
|3.63 × 19
