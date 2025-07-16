- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
64
盈利交易:
55 (85.93%)
亏损交易:
9 (14.06%)
最好交易:
17.42 USD
最差交易:
-8.23 USD
毛利:
129.43 USD (11 751 pips)
毛利亏损:
-33.75 USD (3 374 pips)
最大连续赢利:
18 (41.09 USD)
最大连续盈利:
41.09 USD (18)
夏普比率:
0.33
交易活动:
0.03%
最大入金加载:
19.70%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
5 分钟
采收率:
8.86
长期交易:
50 (78.13%)
短期交易:
14 (21.88%)
利润因子:
3.83
预期回报:
1.50 USD
平均利润:
2.35 USD
平均损失:
-3.75 USD
最大连续失误:
3 (-7.70 USD)
最大连续亏损:
-10.80 USD (2)
每月增长:
20.65%
年度预测:
250.52%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
8.25 USD
最大值:
10.80 USD (9.98%)
相对跌幅:
结余:
23.14% (9.56 USD)
净值:
8.36% (6.05 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|96
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|8.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +17.42 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +41.09 USD
最大连续亏损: -7.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|1.66 × 29
|
Tickmill-Live02
|1.66 × 1912
|
CLMarkets02-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|2.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 127
|
ICMarketsSC-Live10
|2.64 × 1154
|
ForexTimeFXTM-ECN
|2.65 × 3344
|
Tickmill-Live08
|2.97 × 450
|
ICMarketsSC-Live07
|3.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|3.17 × 6
|
ICMarkets-Live19
|3.22 × 128
|
Alpari-Pro.ECN
|3.63 × 19
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
239%
0
0
USD
USD
136
USD
USD
41
100%
64
85%
0%
3.83
1.50
USD
USD
23%
1:500