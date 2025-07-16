SeñalesSecciones
Ahmed Tarek Zaghloul Mohamed

GOLD BR

Ahmed Tarek Zaghloul Mohamed
0 comentarios
Fiabilidad
41 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 239%
Tickmill-Live08
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
64
Transacciones Rentables:
55 (85.93%)
Transacciones Irrentables:
9 (14.06%)
Mejor transacción:
17.42 USD
Peor transacción:
-8.23 USD
Beneficio Bruto:
129.43 USD (11 751 pips)
Pérdidas Brutas:
-33.75 USD (3 374 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (41.09 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
41.09 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.33
Actividad comercial:
0.03%
Carga máxima del depósito:
19.70%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
5 minutos
Factor de Recuperación:
8.86
Transacciones Largas:
50 (78.13%)
Transacciones Cortas:
14 (21.88%)
Factor de Beneficio:
3.83
Beneficio Esperado:
1.50 USD
Beneficio medio:
2.35 USD
Pérdidas medias:
-3.75 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-7.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10.80 USD (2)
Crecimiento al mes:
20.65%
Pronóstico anual:
250.52%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
8.25 USD
Máxima:
10.80 USD (9.98%)
Reducción relativa:
De balance:
23.14% (9.56 USD)
De fondos:
8.36% (6.05 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 64
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 96
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 8.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +17.42 USD
Peor transacción: -8 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +41.09 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7.70 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live08" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 6
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
1.00 × 1
Tickmill-Live05
1.66 × 29
Tickmill-Live02
1.66 × 1912
CLMarkets02-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
2.00 × 4
RoboForex-ECN
2.23 × 127
ICMarketsSC-Live10
2.64 × 1154
ForexTimeFXTM-ECN
2.65 × 3344
Tickmill-Live08
2.97 × 450
ICMarketsSC-Live07
3.00 × 1
Pepperstone-Edge01
3.17 × 6
ICMarkets-Live19
3.22 × 128
Alpari-Pro.ECN
3.63 × 19
otros 29...
No hay comentarios
2026.01.12 00:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 00:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 08:13
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.12 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 10:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 14:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 22:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.08 07:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 00:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 07:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 02:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 03:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 17:09
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
