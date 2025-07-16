El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live08" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live18 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 10 ICMarkets-Live02 0.00 × 1 Exness-Real4 0.00 × 1 Tickmill-Live04 0.00 × 2 Tickmill-Live10 0.00 × 1 VantageInternational-Live 10 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 Exness-Real18 0.00 × 6 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 VantageFXInternational-Live 2 1.00 × 1 Tickmill-Live05 1.66 × 29 Tickmill-Live02 1.66 × 1912 CLMarkets02-Live 2.00 × 1 ICMarketsSC-Live11 2.00 × 4 RoboForex-ECN 2.23 × 127 ICMarketsSC-Live10 2.64 × 1154 ForexTimeFXTM-ECN 2.65 × 3344 Tickmill-Live08 2.97 × 450 ICMarketsSC-Live07 3.00 × 1 Pepperstone-Edge01 3.17 × 6 ICMarkets-Live19 3.22 × 128 Alpari-Pro.ECN 3.63 × 19 otros 29...