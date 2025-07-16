- Прирост
Всего трейдов:
63
Прибыльных трейдов:
54 (85.71%)
Убыточных трейдов:
9 (14.29%)
Лучший трейд:
17.42 USD
Худший трейд:
-8.23 USD
Общая прибыль:
126.41 USD (11 601 pips)
Общий убыток:
-33.75 USD (3 374 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (41.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
41.09 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
0.03%
Макс. загрузка депозита:
19.70%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
8.58
Длинных трейдов:
49 (77.78%)
Коротких трейдов:
14 (22.22%)
Профит фактор:
3.75
Мат. ожидание:
1.47 USD
Средняя прибыль:
2.34 USD
Средний убыток:
-3.75 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-7.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.80 USD (2)
Прирост в месяц:
21.14%
Годовой прогноз:
256.49%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.25 USD
Максимальная:
10.80 USD (9.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.14% (9.56 USD)
По эквити:
8.36% (6.05 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|93
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|8.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +17.42 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +41.09 USD
Макс. убыток в серии: -7.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|1.66 × 29
|
Tickmill-Live02
|1.66 × 1912
|
CLMarkets02-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|2.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 127
|
ICMarketsSC-Live10
|2.64 × 1154
|
ForexTimeFXTM-ECN
|2.65 × 3344
|
Tickmill-Live08
|2.97 × 450
|
ICMarketsSC-Live07
|3.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|3.17 × 6
|
ICMarkets-Live19
|3.22 × 128
|
Alpari-Pro.ECN
|3.63 × 19
