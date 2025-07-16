СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / GOLD BR
Ahmed Tarek Zaghloul Mohamed

GOLD BR

Ahmed Tarek Zaghloul Mohamed
0 отзывов
Надежность
38 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 232%
Tickmill-Live08
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
63
Прибыльных трейдов:
54 (85.71%)
Убыточных трейдов:
9 (14.29%)
Лучший трейд:
17.42 USD
Худший трейд:
-8.23 USD
Общая прибыль:
126.41 USD (11 601 pips)
Общий убыток:
-33.75 USD (3 374 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (41.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
41.09 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
0.03%
Макс. загрузка депозита:
19.70%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
8.58
Длинных трейдов:
49 (77.78%)
Коротких трейдов:
14 (22.22%)
Профит фактор:
3.75
Мат. ожидание:
1.47 USD
Средняя прибыль:
2.34 USD
Средний убыток:
-3.75 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-7.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.80 USD (2)
Прирост в месяц:
21.14%
Годовой прогноз:
256.49%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.25 USD
Максимальная:
10.80 USD (9.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.14% (9.56 USD)
По эквити:
8.36% (6.05 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 93
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 8.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +17.42 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +41.09 USD
Макс. убыток в серии: -7.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 6
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
1.00 × 1
Tickmill-Live05
1.66 × 29
Tickmill-Live02
1.66 × 1912
CLMarkets02-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
2.00 × 4
RoboForex-ECN
2.23 × 127
ICMarketsSC-Live10
2.64 × 1154
ForexTimeFXTM-ECN
2.65 × 3344
Tickmill-Live08
2.97 × 450
ICMarketsSC-Live07
3.00 × 1
Pepperstone-Edge01
3.17 × 6
ICMarkets-Live19
3.22 × 128
Alpari-Pro.ECN
3.63 × 19
Нет отзывов
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 00:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 08:13
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.12 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 10:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 14:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 22:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.08 07:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 00:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 07:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 02:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 03:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 17:09
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 05:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GOLD BR
30 USD в месяц
232%
0
0
USD
133
USD
38
100%
63
85%
0%
3.74
1.47
USD
23%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.