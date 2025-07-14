SinyallerBölümler
Dea Iskandar

One shoot gold

0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 90%
ZealCapitalMarketSC-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
400
Kârla kapanan işlemler:
294 (73.50%)
Zararla kapanan işlemler:
106 (26.50%)
En iyi işlem:
47.09 USD
En kötü işlem:
-72.32 USD
Brüt kâr:
1 415.27 USD (201 626 pips)
Brüt zarar:
-1 095.00 USD (106 507 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (40.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
122.08 USD (13)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
31.53%
Maks. mevduat yükü:
19.46%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
1.65
Alış işlemleri:
262 (65.50%)
Satış işlemleri:
138 (34.50%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
0.80 USD
Ortalama kâr:
4.81 USD
Ortalama zarar:
-10.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-152.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-152.05 USD (8)
Aylık büyüme:
21.33%
Yıllık tahmin:
258.76%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
193.54 USD (27.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.42% (193.54 USD)
Varlığa göre:
40.80% (119.21 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 398
BTCUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 314
BTCUSD 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 29K
BTCUSD 66K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +47.09 USD
En kötü işlem: -72 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +40.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -152.05 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ZealCapitalMarketSC-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live06
13.64 × 36
ATFXGM8-Live
19.00 × 1
Good only for one shoot strategy
İnceleme yok
2025.09.26 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 14:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.12 12:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 12:06
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.48% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 21:30
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 18:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 15:16
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 09:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 07:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
