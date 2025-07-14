- 자본
- 축소
트레이드:
648
이익 거래:
467 (72.06%)
손실 거래:
181 (27.93%)
최고의 거래:
47.09 USD
최악의 거래:
-72.32 USD
총 수익:
2 277.55 USD (336 583 pips)
총 손실:
-1 808.11 USD (311 902 pips)
연속 최대 이익:
19 (45.51 USD)
연속 최대 이익:
122.08 USD (13)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
23.03%
최대 입금량:
19.46%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
2.43
롱(주식매수):
433 (66.82%)
숏(주식차입매도):
215 (33.18%)
수익 요인:
1.26
기대수익:
0.72 USD
평균 이익:
4.88 USD
평균 손실:
-9.99 USD
연속 최대 손실:
8 (-152.05 USD)
연속 최대 손실:
-152.05 USD (8)
월별 성장률:
26.13%
연간 예측:
317.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
193.54 USD (27.64%)
상대적 삭감:
잔고별:
59.90% (183.80 USD)
자본금별:
40.80% (119.21 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|637
|GBPJPY
|5
|BTCUSD
|4
|EURUSD
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|472
|GBPJPY
|3
|BTCUSD
|-2
|EURUSD
|-4
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|43K
|GBPJPY
|721
|BTCUSD
|-19K
|EURUSD
|-70
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +47.09 USD
최악의 거래: -72 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +45.51 USD
연속 최대 손실: -152.05 USD
Good only for one shoot strategy
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
186%
0
0
USD
USD
445
USD
USD
41
0%
648
72%
23%
1.25
0.72
USD
USD
60%
1:500