시그널 / MetaTrader 4 / One shoot gold
Dea Iskandar

One shoot gold

Dea Iskandar
0 리뷰
안정성
41
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 186%
ZealCapitalMarketSC-Live04
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
648
이익 거래:
467 (72.06%)
손실 거래:
181 (27.93%)
최고의 거래:
47.09 USD
최악의 거래:
-72.32 USD
총 수익:
2 277.55 USD (336 583 pips)
총 손실:
-1 808.11 USD (311 902 pips)
연속 최대 이익:
19 (45.51 USD)
연속 최대 이익:
122.08 USD (13)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
23.03%
최대 입금량:
19.46%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
2.43
롱(주식매수):
433 (66.82%)
숏(주식차입매도):
215 (33.18%)
수익 요인:
1.26
기대수익:
0.72 USD
평균 이익:
4.88 USD
평균 손실:
-9.99 USD
연속 최대 손실:
8 (-152.05 USD)
연속 최대 손실:
-152.05 USD (8)
월별 성장률:
26.13%
연간 예측:
317.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
193.54 USD (27.64%)
상대적 삭감:
잔고별:
59.90% (183.80 USD)
자본금별:
40.80% (119.21 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 637
GBPJPY 5
BTCUSD 4
EURUSD 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 472
GBPJPY 3
BTCUSD -2
EURUSD -4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 43K
GBPJPY 721
BTCUSD -19K
EURUSD -70
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +47.09 USD
최악의 거래: -72 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +45.51 USD
연속 최대 손실: -152.05 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ZealCapitalMarketSC-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live06
13.64 × 36
ATFXGM8-Live
19.00 × 1
Good only for one shoot strategy
리뷰 없음
2025.12.11 05:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 14:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 11:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 11:47
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.23% of days out of 213 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 01:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 01:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 20:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 14:14
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.95% of days out of 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 14:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.12 12:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 12:06
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.48% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 21:30
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 18:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 15:16
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 09:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 07:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.