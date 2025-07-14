- 成長
トレード:
643
利益トレード:
462 (71.85%)
損失トレード:
181 (28.15%)
ベストトレード:
47.09 USD
最悪のトレード:
-72.32 USD
総利益:
2 250.54 USD (333 885 pips)
総損失:
-1 808.11 USD (311 902 pips)
最大連続の勝ち:
19 (45.51 USD)
最大連続利益:
122.08 USD (13)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
24.42%
最大入金額:
19.46%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
2.29
長いトレード:
428 (66.56%)
短いトレード:
215 (33.44%)
プロフィットファクター:
1.24
期待されたペイオフ:
0.69 USD
平均利益:
4.87 USD
平均損失:
-9.99 USD
最大連続の負け:
8 (-152.05 USD)
最大連続損失:
-152.05 USD (8)
月間成長:
28.42%
年間予想:
344.82%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
193.54 USD (27.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
59.90% (183.80 USD)
エクイティによる:
40.80% (119.21 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|632
|GBPJPY
|5
|BTCUSD
|4
|EURUSD
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|445
|GBPJPY
|3
|BTCUSD
|-2
|EURUSD
|-4
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|40K
|GBPJPY
|721
|BTCUSD
|-19K
|EURUSD
|-70
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
ベストトレード: +47.09 USD
最悪のトレード: -72 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +45.51 USD
最大連続損失: -152.05 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ZealCapitalMarketSC-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live06
|13.64 × 36
|
ATFXGM8-Live
|19.00 × 1
Good only for one shoot strategy
レビューなし
