シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / One shoot gold
Dea Iskandar

One shoot gold

Dea Iskandar
レビュー0件
信頼性
39週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 168%
ZealCapitalMarketSC-Live04
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
643
利益トレード:
462 (71.85%)
損失トレード:
181 (28.15%)
ベストトレード:
47.09 USD
最悪のトレード:
-72.32 USD
総利益:
2 250.54 USD (333 885 pips)
総損失:
-1 808.11 USD (311 902 pips)
最大連続の勝ち:
19 (45.51 USD)
最大連続利益:
122.08 USD (13)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
24.42%
最大入金額:
19.46%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
2.29
長いトレード:
428 (66.56%)
短いトレード:
215 (33.44%)
プロフィットファクター:
1.24
期待されたペイオフ:
0.69 USD
平均利益:
4.87 USD
平均損失:
-9.99 USD
最大連続の負け:
8 (-152.05 USD)
最大連続損失:
-152.05 USD (8)
月間成長:
28.42%
年間予想:
344.82%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
193.54 USD (27.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
59.90% (183.80 USD)
エクイティによる:
40.80% (119.21 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 632
GBPJPY 5
BTCUSD 4
EURUSD 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 445
GBPJPY 3
BTCUSD -2
EURUSD -4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 40K
GBPJPY 721
BTCUSD -19K
EURUSD -70
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +47.09 USD
最悪のトレード: -72 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +45.51 USD
最大連続損失: -152.05 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ZealCapitalMarketSC-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live06
13.64 × 36
ATFXGM8-Live
19.00 × 1
Good only for one shoot strategy
レビューなし
2025.12.11 05:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 14:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 11:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 11:47
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.23% of days out of 213 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 01:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 01:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 20:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 14:14
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.95% of days out of 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 14:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.12 12:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 12:06
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.48% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 21:30
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 18:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 15:16
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 09:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 07:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

