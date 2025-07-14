SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / One shoot gold
Dea Iskandar

One shoot gold

Dea Iskandar
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 90%
ZealCapitalMarketSC-Live04
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
400
Profit Trade:
294 (73.50%)
Loss Trade:
106 (26.50%)
Best Trade:
47.09 USD
Worst Trade:
-72.32 USD
Profitto lordo:
1 415.27 USD (201 626 pips)
Perdita lorda:
-1 095.00 USD (106 507 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (40.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
122.08 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
31.53%
Massimo carico di deposito:
19.46%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
1.65
Long Trade:
262 (65.50%)
Short Trade:
138 (34.50%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
0.80 USD
Profitto medio:
4.81 USD
Perdita media:
-10.33 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-152.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-152.05 USD (8)
Crescita mensile:
21.33%
Previsione annuale:
258.76%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
193.54 USD (27.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.42% (193.54 USD)
Per equità:
40.80% (119.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 398
BTCUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 314
BTCUSD 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 29K
BTCUSD 66K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +47.09 USD
Worst Trade: -72 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +40.31 USD
Massima perdita consecutiva: -152.05 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ZealCapitalMarketSC-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live06
13.64 × 36
ATFXGM8-Live
19.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Good only for one shoot strategy
Non ci sono recensioni
2025.09.26 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 14:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.12 12:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 12:06
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.48% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 21:30
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 18:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 15:16
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 09:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 07:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
One shoot gold
100USD al mese
90%
0
0
USD
326
USD
26
0%
400
73%
32%
1.29
0.80
USD
56%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.