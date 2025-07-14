- Crescita
Trade:
400
Profit Trade:
294 (73.50%)
Loss Trade:
106 (26.50%)
Best Trade:
47.09 USD
Worst Trade:
-72.32 USD
Profitto lordo:
1 415.27 USD (201 626 pips)
Perdita lorda:
-1 095.00 USD (106 507 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (40.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
122.08 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
31.53%
Massimo carico di deposito:
19.46%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
1.65
Long Trade:
262 (65.50%)
Short Trade:
138 (34.50%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
0.80 USD
Profitto medio:
4.81 USD
Perdita media:
-10.33 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-152.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-152.05 USD (8)
Crescita mensile:
21.33%
Previsione annuale:
258.76%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
193.54 USD (27.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.42% (193.54 USD)
Per equità:
40.80% (119.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|398
|BTCUSD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|314
|BTCUSD
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|29K
|BTCUSD
|66K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +47.09 USD
Worst Trade: -72 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +40.31 USD
Massima perdita consecutiva: -152.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ZealCapitalMarketSC-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live06
|13.64 × 36
|
ATFXGM8-Live
|19.00 × 1
Non ci sono recensioni
