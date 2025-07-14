СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / One shoot gold
Dea Iskandar

One shoot gold

Dea Iskandar
0 отзывов
Надежность
39 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 167%
ZealCapitalMarketSC-Live04
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
641
Прибыльных трейдов:
461 (71.91%)
Убыточных трейдов:
180 (28.08%)
Лучший трейд:
47.09 USD
Худший трейд:
-72.32 USD
Общая прибыль:
2 234.41 USD (332 272 pips)
Общий убыток:
-1 794.49 USD (175 660 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (45.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
122.08 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
24.42%
Макс. загрузка депозита:
19.46%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
2.27
Длинных трейдов:
426 (66.46%)
Коротких трейдов:
215 (33.54%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
0.69 USD
Средняя прибыль:
4.85 USD
Средний убыток:
-9.97 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-152.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-152.05 USD (8)
Прирост в месяц:
33.82%
Годовой прогноз:
410.31%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
193.54 USD (27.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
59.90% (183.80 USD)
По эквити:
40.80% (119.21 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 631
GBPJPY 5
BTCUSD 3
EURUSD 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 429
GBPJPY 3
BTCUSD 12
EURUSD -4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 39K
GBPJPY 721
BTCUSD 117K
EURUSD -70
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +47.09 USD
Худший трейд: -72 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +45.51 USD
Макс. убыток в серии: -152.05 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ZealCapitalMarketSC-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live06
13.64 × 36
ATFXGM8-Live
19.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Good only for one shoot strategy
Нет отзывов
2025.12.11 05:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 14:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 11:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 11:47
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.23% of days out of 213 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 01:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 01:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 20:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 14:14
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.95% of days out of 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 14:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.12 12:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 12:06
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.48% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 21:30
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 18:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 15:16
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 09:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 07:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
One shoot gold
100 USD в месяц
167%
0
0
USD
415
USD
39
0%
641
71%
24%
1.24
0.69
USD
60%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.