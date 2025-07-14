- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
641
Прибыльных трейдов:
461 (71.91%)
Убыточных трейдов:
180 (28.08%)
Лучший трейд:
47.09 USD
Худший трейд:
-72.32 USD
Общая прибыль:
2 234.41 USD (332 272 pips)
Общий убыток:
-1 794.49 USD (175 660 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (45.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
122.08 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
24.42%
Макс. загрузка депозита:
19.46%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
2.27
Длинных трейдов:
426 (66.46%)
Коротких трейдов:
215 (33.54%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
0.69 USD
Средняя прибыль:
4.85 USD
Средний убыток:
-9.97 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-152.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-152.05 USD (8)
Прирост в месяц:
33.82%
Годовой прогноз:
410.31%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
193.54 USD (27.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
59.90% (183.80 USD)
По эквити:
40.80% (119.21 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|631
|GBPJPY
|5
|BTCUSD
|3
|EURUSD
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|429
|GBPJPY
|3
|BTCUSD
|12
|EURUSD
|-4
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|39K
|GBPJPY
|721
|BTCUSD
|117K
|EURUSD
|-70
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +47.09 USD
Худший трейд: -72 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +45.51 USD
Макс. убыток в серии: -152.05 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ZealCapitalMarketSC-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live06
|13.64 × 36
|
ATFXGM8-Live
|19.00 × 1
Good only for one shoot strategy
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
167%
0
0
USD
USD
415
USD
USD
39
0%
641
71%
24%
1.24
0.69
USD
USD
60%
1:500