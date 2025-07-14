SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / One shoot gold
Dea Iskandar

One shoot gold

Dea Iskandar
0 comentarios
Fiabilidad
39 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2025 168%
ZealCapitalMarketSC-Live04
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
643
Transacciones Rentables:
462 (71.85%)
Transacciones Irrentables:
181 (28.15%)
Mejor transacción:
47.09 USD
Peor transacción:
-72.32 USD
Beneficio Bruto:
2 250.54 USD (333 885 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 808.11 USD (311 902 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (45.51 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
122.08 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
24.42%
Carga máxima del depósito:
19.46%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
2.29
Transacciones Largas:
428 (66.56%)
Transacciones Cortas:
215 (33.44%)
Factor de Beneficio:
1.24
Beneficio Esperado:
0.69 USD
Beneficio medio:
4.87 USD
Pérdidas medias:
-9.99 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-152.05 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-152.05 USD (8)
Crecimiento al mes:
28.42%
Pronóstico anual:
344.82%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
193.54 USD (27.64%)
Reducción relativa:
De balance:
59.90% (183.80 USD)
De fondos:
40.80% (119.21 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 632
GBPJPY 5
BTCUSD 4
EURUSD 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 445
GBPJPY 3
BTCUSD -2
EURUSD -4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 40K
GBPJPY 721
BTCUSD -19K
EURUSD -70
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +47.09 USD
Peor transacción: -72 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +45.51 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -152.05 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ZealCapitalMarketSC-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live06
13.64 × 36
ATFXGM8-Live
19.00 × 1
Good only for one shoot strategy
No hay comentarios
2025.12.11 05:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 14:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 11:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 11:47
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.23% of days out of 213 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 01:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 01:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 20:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 14:14
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.95% of days out of 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 14:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.12 12:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 12:06
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.48% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 21:30
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 18:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 15:16
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 09:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 07:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
