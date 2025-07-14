- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
643
Negociações com lucro:
462 (71.85%)
Negociações com perda:
181 (28.15%)
Melhor negociação:
47.09 USD
Pior negociação:
-72.32 USD
Lucro bruto:
2 250.54 USD (333 885 pips)
Perda bruta:
-1 808.11 USD (311 902 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (45.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
122.08 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
24.42%
Depósito máximo carregado:
19.46%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
2.29
Negociações longas:
428 (66.56%)
Negociações curtas:
215 (33.44%)
Fator de lucro:
1.24
Valor esperado:
0.69 USD
Lucro médio:
4.87 USD
Perda média:
-9.99 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-152.05 USD)
Máxima perda consecutiva:
-152.05 USD (8)
Crescimento mensal:
28.42%
Previsão anual:
344.82%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
193.54 USD (27.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
59.90% (183.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
40.80% (119.21 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|632
|GBPJPY
|5
|BTCUSD
|4
|EURUSD
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|445
|GBPJPY
|3
|BTCUSD
|-2
|EURUSD
|-4
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|40K
|GBPJPY
|721
|BTCUSD
|-19K
|EURUSD
|-70
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +47.09 USD
Pior negociação: -72 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +45.51 USD
Máxima perda consecutiva: -152.05 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ZealCapitalMarketSC-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live06
|13.64 × 36
|
ATFXGM8-Live
|19.00 × 1
