Dea Iskandar

One shoot gold

Dea Iskandar
0 comentários
Confiabilidade
39 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 168%
ZealCapitalMarketSC-Live04
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
643
Negociações com lucro:
462 (71.85%)
Negociações com perda:
181 (28.15%)
Melhor negociação:
47.09 USD
Pior negociação:
-72.32 USD
Lucro bruto:
2 250.54 USD (333 885 pips)
Perda bruta:
-1 808.11 USD (311 902 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (45.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
122.08 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
24.42%
Depósito máximo carregado:
19.46%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
2.29
Negociações longas:
428 (66.56%)
Negociações curtas:
215 (33.44%)
Fator de lucro:
1.24
Valor esperado:
0.69 USD
Lucro médio:
4.87 USD
Perda média:
-9.99 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-152.05 USD)
Máxima perda consecutiva:
-152.05 USD (8)
Crescimento mensal:
28.42%
Previsão anual:
344.82%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
193.54 USD (27.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
59.90% (183.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
40.80% (119.21 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 632
GBPJPY 5
BTCUSD 4
EURUSD 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 445
GBPJPY 3
BTCUSD -2
EURUSD -4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 40K
GBPJPY 721
BTCUSD -19K
EURUSD -70
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +47.09 USD
Pior negociação: -72 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +45.51 USD
Máxima perda consecutiva: -152.05 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ZealCapitalMarketSC-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live06
13.64 × 36
ATFXGM8-Live
19.00 × 1
Good only for one shoot strategy
Sem comentários
2025.12.11 05:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 14:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 11:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 11:47
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.23% of days out of 213 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 01:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 01:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 20:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 14:14
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.95% of days out of 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 14:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.12 12:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 12:06
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.48% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 21:30
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 18:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 15:16
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 09:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 07:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
