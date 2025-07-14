SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / One shoot gold
Dea Iskandar

One shoot gold

Dea Iskandar
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
39 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 168%
ZealCapitalMarketSC-Live04
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
643
Gewinntrades:
462 (71.85%)
Verlusttrades:
181 (28.15%)
Bester Trade:
47.09 USD
Schlechtester Trade:
-72.32 USD
Bruttoprofit:
2 250.54 USD (333 885 pips)
Bruttoverlust:
-1 808.11 USD (311 902 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (45.51 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
122.08 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
24.42%
Max deposit load:
19.46%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
2.29
Long-Positionen:
428 (66.56%)
Short-Positionen:
215 (33.44%)
Profit-Faktor:
1.24
Mathematische Gewinnerwartung:
0.69 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.99 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-152.05 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-152.05 USD (8)
Wachstum pro Monat :
28.42%
Jahresprognose:
344.82%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
193.54 USD (27.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
59.90% (183.80 USD)
Kapital:
40.80% (119.21 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 632
GBPJPY 5
BTCUSD 4
EURUSD 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 445
GBPJPY 3
BTCUSD -2
EURUSD -4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 40K
GBPJPY 721
BTCUSD -19K
EURUSD -70
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +47.09 USD
Schlechtester Trade: -72 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +45.51 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -152.05 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ZealCapitalMarketSC-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live06
13.64 × 36
ATFXGM8-Live
19.00 × 1
Good only for one shoot strategy
Keine Bewertungen
2025.12.11 05:46
