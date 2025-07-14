- Wachstum
Trades insgesamt:
643
Gewinntrades:
462 (71.85%)
Verlusttrades:
181 (28.15%)
Bester Trade:
47.09 USD
Schlechtester Trade:
-72.32 USD
Bruttoprofit:
2 250.54 USD (333 885 pips)
Bruttoverlust:
-1 808.11 USD (311 902 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (45.51 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
122.08 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
24.42%
Max deposit load:
19.46%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
2.29
Long-Positionen:
428 (66.56%)
Short-Positionen:
215 (33.44%)
Profit-Faktor:
1.24
Mathematische Gewinnerwartung:
0.69 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.99 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-152.05 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-152.05 USD (8)
Wachstum pro Monat :
28.42%
Jahresprognose:
344.82%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
193.54 USD (27.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
59.90% (183.80 USD)
Kapital:
40.80% (119.21 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|632
|GBPJPY
|5
|BTCUSD
|4
|EURUSD
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|445
|GBPJPY
|3
|BTCUSD
|-2
|EURUSD
|-4
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|40K
|GBPJPY
|721
|BTCUSD
|-19K
|EURUSD
|-70
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +47.09 USD
Schlechtester Trade: -72 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +45.51 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -152.05 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ZealCapitalMarketSC-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live06
|13.64 × 36
|
ATFXGM8-Live
|19.00 × 1
