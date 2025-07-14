- 成长
交易:
643
盈利交易:
462 (71.85%)
亏损交易:
181 (28.15%)
最好交易:
47.09 USD
最差交易:
-72.32 USD
毛利:
2 250.54 USD (333 885 pips)
毛利亏损:
-1 808.11 USD (311 902 pips)
最大连续赢利:
19 (45.51 USD)
最大连续盈利:
122.08 USD (13)
夏普比率:
0.08
交易活动:
24.42%
最大入金加载:
19.46%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
5 小时
采收率:
2.29
长期交易:
428 (66.56%)
短期交易:
215 (33.44%)
利润因子:
1.24
预期回报:
0.69 USD
平均利润:
4.87 USD
平均损失:
-9.99 USD
最大连续失误:
8 (-152.05 USD)
最大连续亏损:
-152.05 USD (8)
每月增长:
28.42%
年度预测:
344.82%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
193.54 USD (27.64%)
相对跌幅:
结余:
59.90% (183.80 USD)
净值:
40.80% (119.21 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|632
|GBPJPY
|5
|BTCUSD
|4
|EURUSD
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|445
|GBPJPY
|3
|BTCUSD
|-2
|EURUSD
|-4
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|40K
|GBPJPY
|721
|BTCUSD
|-19K
|EURUSD
|-70
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
最好交易: +47.09 USD
最差交易: -72 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +45.51 USD
最大连续亏损: -152.05 USD
Good only for one shoot strategy
没有评论
