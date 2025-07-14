信号部分
信号 / MetaTrader 4 / One shoot gold
Dea Iskandar

One shoot gold

Dea Iskandar
0条评论
可靠性
39
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2025 168%
ZealCapitalMarketSC-Live04
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
643
盈利交易:
462 (71.85%)
亏损交易:
181 (28.15%)
最好交易:
47.09 USD
最差交易:
-72.32 USD
毛利:
2 250.54 USD (333 885 pips)
毛利亏损:
-1 808.11 USD (311 902 pips)
最大连续赢利:
19 (45.51 USD)
最大连续盈利:
122.08 USD (13)
夏普比率:
0.08
交易活动:
24.42%
最大入金加载:
19.46%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
5 小时
采收率:
2.29
长期交易:
428 (66.56%)
短期交易:
215 (33.44%)
利润因子:
1.24
预期回报:
0.69 USD
平均利润:
4.87 USD
平均损失:
-9.99 USD
最大连续失误:
8 (-152.05 USD)
最大连续亏损:
-152.05 USD (8)
每月增长:
28.42%
年度预测:
344.82%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
193.54 USD (27.64%)
相对跌幅:
结余:
59.90% (183.80 USD)
净值:
40.80% (119.21 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 632
GBPJPY 5
BTCUSD 4
EURUSD 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 445
GBPJPY 3
BTCUSD -2
EURUSD -4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 40K
GBPJPY 721
BTCUSD -19K
EURUSD -70
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +47.09 USD
最差交易: -72 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +45.51 USD
最大连续亏损: -152.05 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ZealCapitalMarketSC-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live06
13.64 × 36
ATFXGM8-Live
19.00 × 1
Good only for one shoot strategy
没有评论
2025.12.11 05:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 14:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 11:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 11:47
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.23% of days out of 213 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 01:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 01:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 20:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 14:14
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.95% of days out of 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 14:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.12 12:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 12:06
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.48% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 21:30
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 18:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 15:16
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 09:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 07:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
