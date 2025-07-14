SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / One shoot gold
Dea Iskandar

One shoot gold

Dea Iskandar
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 88%
ZealCapitalMarketSC-Live04
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
399
Bénéfice trades:
293 (73.43%)
Perte trades:
106 (26.57%)
Meilleure transaction:
47.09 USD
Pire transaction:
-72.32 USD
Bénéfice brut:
1 411.77 USD (201 276 pips)
Perte brute:
-1 095.00 USD (106 507 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (36.81 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
122.08 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
31.53%
Charge de dépôt maximale:
19.46%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
1.64
Longs trades:
261 (65.41%)
Courts trades:
138 (34.59%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
0.79 USD
Bénéfice moyen:
4.82 USD
Perte moyenne:
-10.33 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-152.05 USD)
Perte consécutive maximale:
-152.05 USD (8)
Croissance mensuelle:
20.02%
Prévision annuelle:
242.94%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
193.54 USD (27.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
56.42% (193.54 USD)
Par fonds propres:
40.80% (119.21 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 397
BTCUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 310
BTCUSD 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 29K
BTCUSD 66K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +47.09 USD
Pire transaction: -72 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +36.81 USD
Perte consécutive maximale: -152.05 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ZealCapitalMarketSC-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live06
13.64 × 36
ATFXGM8-Live
19.00 × 1
Good only for one shoot strategy
Aucun avis
2025.08.12 14:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.12 12:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 12:06
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.48% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 21:30
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 18:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 15:16
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 09:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 07:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.