İşlemler:
123
Kârla kapanan işlemler:
52 (42.27%)
Zararla kapanan işlemler:
71 (57.72%)
En iyi işlem:
198.08 USD
En kötü işlem:
-154.73 USD
Brüt kâr:
7 501.39 USD (183 290 pips)
Brüt zarar:
-5 806.43 USD (134 089 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (807.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
807.40 USD (6)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
77.37%
Maks. mevduat yükü:
11.94%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.73
Alış işlemleri:
80 (65.04%)
Satış işlemleri:
43 (34.96%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
13.78 USD
Ortalama kâr:
144.26 USD
Ortalama zarar:
-81.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-765.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-765.17 USD (7)
Aylık büyüme:
29.59%
Yıllık tahmin:
359.05%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
99.73 USD
Maksimum:
977.50 USD (16.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.84% (977.50 USD)
Varlığa göre:
4.18% (209.08 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|111
|GBPJPY
|6
|USDJPY
|3
|AUDJPY
|2
|CADJPY
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.9K
|GBPJPY
|-100
|USDJPY
|-23
|AUDJPY
|-32
|CADJPY
|-36
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|52K
|GBPJPY
|-827
|USDJPY
|-302
|AUDJPY
|-899
|CADJPY
|-730
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +198.08 USD
En kötü işlem: -155 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +807.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -765.17 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 6
AM-UK-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
Exness-Real33
|0.00 × 1
Exness-Real29
|0.00 × 2
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
MGK-MAIN
|0.00 × 7
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
QTrade-Server
|0.00 × 1
OctaFX-Demo
|0.00 × 8
FXNet-Real
|0.00 × 1
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
Deltastock-Live
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
37%
0
0
USD
USD
5.8K
USD
USD
17
0%
123
42%
77%
1.29
13.78
USD
USD
18%
1:50