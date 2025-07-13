SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Henxsai
Moh Maksum Nasai

Henxsai

Moh Maksum Nasai
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 37%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
123
Kârla kapanan işlemler:
52 (42.27%)
Zararla kapanan işlemler:
71 (57.72%)
En iyi işlem:
198.08 USD
En kötü işlem:
-154.73 USD
Brüt kâr:
7 501.39 USD (183 290 pips)
Brüt zarar:
-5 806.43 USD (134 089 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (807.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
807.40 USD (6)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
77.37%
Maks. mevduat yükü:
11.94%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.73
Alış işlemleri:
80 (65.04%)
Satış işlemleri:
43 (34.96%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
13.78 USD
Ortalama kâr:
144.26 USD
Ortalama zarar:
-81.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-765.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-765.17 USD (7)
Aylık büyüme:
29.59%
Yıllık tahmin:
359.05%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
99.73 USD
Maksimum:
977.50 USD (16.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.84% (977.50 USD)
Varlığa göre:
4.18% (209.08 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 111
GBPJPY 6
USDJPY 3
AUDJPY 2
CADJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.9K
GBPJPY -100
USDJPY -23
AUDJPY -32
CADJPY -36
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 52K
GBPJPY -827
USDJPY -302
AUDJPY -899
CADJPY -730
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +198.08 USD
En kötü işlem: -155 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +807.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -765.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ATCBrokers-US Live
0.00 × 6
AM-UK-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
NordGroupInv-Real5
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
MGK-MAIN
0.00 × 7
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
FxClearing-Main2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 8
FXNet-Real
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
269 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.11 08:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.21 15:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.13 11:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 09:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.