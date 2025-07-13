SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Henxsai
Moh Maksum Nasai

Henxsai

Moh Maksum Nasai
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 37%
MaxrichGroup-Real
1:50
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
123
Profit Trade:
52 (42.27%)
Loss Trade:
71 (57.72%)
Best Trade:
198.08 USD
Worst Trade:
-154.73 USD
Profitto lordo:
7 501.39 USD (183 290 pips)
Perdita lorda:
-5 806.43 USD (134 089 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (807.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
807.40 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
77.37%
Massimo carico di deposito:
11.94%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.73
Long Trade:
80 (65.04%)
Short Trade:
43 (34.96%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
13.78 USD
Profitto medio:
144.26 USD
Perdita media:
-81.78 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-765.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-765.17 USD (7)
Crescita mensile:
29.59%
Previsione annuale:
359.05%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
99.73 USD
Massimale:
977.50 USD (16.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.84% (977.50 USD)
Per equità:
4.18% (209.08 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 111
GBPJPY 6
USDJPY 3
AUDJPY 2
CADJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.9K
GBPJPY -100
USDJPY -23
AUDJPY -32
CADJPY -36
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 52K
GBPJPY -827
USDJPY -302
AUDJPY -899
CADJPY -730
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +198.08 USD
Worst Trade: -155 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +807.40 USD
Massima perdita consecutiva: -765.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ATCBrokers-US Live
0.00 × 6
AM-UK-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
NordGroupInv-Real5
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
MGK-MAIN
0.00 × 7
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
FxClearing-Main2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 8
FXNet-Real
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
269 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.08.11 08:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.21 15:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.13 11:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 09:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Henxsai
30USD al mese
37%
0
0
USD
5.8K
USD
17
0%
123
42%
77%
1.29
13.78
USD
18%
1:50
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.