- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
123
Profit Trade:
52 (42.27%)
Loss Trade:
71 (57.72%)
Best Trade:
198.08 USD
Worst Trade:
-154.73 USD
Profitto lordo:
7 501.39 USD (183 290 pips)
Perdita lorda:
-5 806.43 USD (134 089 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (807.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
807.40 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
77.37%
Massimo carico di deposito:
11.94%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.73
Long Trade:
80 (65.04%)
Short Trade:
43 (34.96%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
13.78 USD
Profitto medio:
144.26 USD
Perdita media:
-81.78 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-765.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-765.17 USD (7)
Crescita mensile:
29.59%
Previsione annuale:
359.05%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
99.73 USD
Massimale:
977.50 USD (16.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.84% (977.50 USD)
Per equità:
4.18% (209.08 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|111
|GBPJPY
|6
|USDJPY
|3
|AUDJPY
|2
|CADJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.9K
|GBPJPY
|-100
|USDJPY
|-23
|AUDJPY
|-32
|CADJPY
|-36
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|52K
|GBPJPY
|-827
|USDJPY
|-302
|AUDJPY
|-899
|CADJPY
|-730
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +198.08 USD
Worst Trade: -155 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +807.40 USD
Massima perdita consecutiva: -765.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 6
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 8
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
