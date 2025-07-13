- 자본
트레이드:
307
이익 거래:
131 (42.67%)
손실 거래:
176 (57.33%)
최고의 거래:
199.20 USD
최악의 거래:
-205.10 USD
총 수익:
19 932.43 USD (522 767 pips)
총 손실:
-15 996.58 USD (402 615 pips)
연속 최대 이익:
8 (1 271.22 USD)
연속 최대 이익:
1 271.22 USD (8)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
66.58%
최대 입금량:
11.94%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.18
롱(주식매수):
220 (71.66%)
숏(주식차입매도):
87 (28.34%)
수익 요인:
1.25
기대수익:
12.82 USD
평균 이익:
152.16 USD
평균 손실:
-90.89 USD
연속 최대 손실:
13 (-2 027.42 USD)
연속 최대 손실:
-2 027.42 USD (13)
월별 성장률:
32.58%
연간 예측:
395.27%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
99.73 USD
최대한의:
3 336.98 USD (30.48%)
상대적 삭감:
잔고별:
48.45% (3 336.98 USD)
자본금별:
6.19% (329.98 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|295
|GBPJPY
|6
|USDJPY
|3
|AUDJPY
|2
|CADJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|4.1K
|GBPJPY
|-100
|USDJPY
|-23
|AUDJPY
|-32
|CADJPY
|-36
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|123K
|GBPJPY
|-827
|USDJPY
|-302
|AUDJPY
|-899
|CADJPY
|-730
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +199.20 USD
최악의 거래: -205 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +1 271.22 USD
연속 최대 손실: -2 027.42 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 6
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 13
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 8
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
