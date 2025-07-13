- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
286
盈利交易:
122 (42.65%)
亏损交易:
164 (57.34%)
最好交易:
199.20 USD
最差交易:
-205.10 USD
毛利:
18 679.84 USD (480 713 pips)
毛利亏损:
-15 072.71 USD (372 158 pips)
最大连续赢利:
8 (1 271.22 USD)
最大连续盈利:
1 271.22 USD (8)
夏普比率:
0.11
交易活动:
67.89%
最大入金加载:
11.94%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.08
长期交易:
201 (70.28%)
短期交易:
85 (29.72%)
利润因子:
1.24
预期回报:
12.61 USD
平均利润:
153.11 USD
平均损失:
-91.91 USD
最大连续失误:
13 (-2 027.42 USD)
最大连续亏损:
-2 027.42 USD (13)
每月增长:
-7.24%
年度预测:
-87.83%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
99.73 USD
最大值:
3 336.98 USD (30.48%)
相对跌幅:
结余:
48.45% (3 336.98 USD)
净值:
6.19% (329.98 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|274
|GBPJPY
|6
|USDJPY
|3
|AUDJPY
|2
|CADJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3.8K
|GBPJPY
|-100
|USDJPY
|-23
|AUDJPY
|-32
|CADJPY
|-36
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|112K
|GBPJPY
|-827
|USDJPY
|-302
|AUDJPY
|-899
|CADJPY
|-730
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +199.20 USD
最差交易: -205 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +1 271.22 USD
最大连续亏损: -2 027.42 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 6
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
76%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
30
0%
286
42%
68%
1.23
12.61
USD
USD
48%
1:50