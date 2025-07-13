- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
287
Negociações com lucro:
122 (42.50%)
Negociações com perda:
165 (57.49%)
Melhor negociação:
199.20 USD
Pior negociação:
-205.10 USD
Lucro bruto:
18 679.84 USD (480 713 pips)
Perda bruta:
-15 133.31 USD (374 158 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (1 271.22 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 271.22 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
67.89%
Depósito máximo carregado:
11.94%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.06
Negociações longas:
202 (70.38%)
Negociações curtas:
85 (29.62%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
12.36 USD
Lucro médio:
153.11 USD
Perda média:
-91.72 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-2 027.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 027.42 USD (13)
Crescimento mensal:
-9.56%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
99.73 USD
Máximo:
3 336.98 USD (30.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
48.45% (3 336.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.19% (329.98 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|275
|GBPJPY
|6
|USDJPY
|3
|AUDJPY
|2
|CADJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|3.7K
|GBPJPY
|-100
|USDJPY
|-23
|AUDJPY
|-32
|CADJPY
|-36
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|110K
|GBPJPY
|-827
|USDJPY
|-302
|AUDJPY
|-899
|CADJPY
|-730
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +199.20 USD
Pior negociação: -205 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +1 271.22 USD
Máxima perda consecutiva: -2 027.42 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 6
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
