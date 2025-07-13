SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Henxsai
Moh Maksum Nasai

Henxsai

Moh Maksum Nasai
0 comentários
Confiabilidade
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 73%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
287
Negociações com lucro:
122 (42.50%)
Negociações com perda:
165 (57.49%)
Melhor negociação:
199.20 USD
Pior negociação:
-205.10 USD
Lucro bruto:
18 679.84 USD (480 713 pips)
Perda bruta:
-15 133.31 USD (374 158 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (1 271.22 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 271.22 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
67.89%
Depósito máximo carregado:
11.94%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.06
Negociações longas:
202 (70.38%)
Negociações curtas:
85 (29.62%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
12.36 USD
Lucro médio:
153.11 USD
Perda média:
-91.72 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-2 027.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 027.42 USD (13)
Crescimento mensal:
-9.56%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
99.73 USD
Máximo:
3 336.98 USD (30.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
48.45% (3 336.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.19% (329.98 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 275
GBPJPY 6
USDJPY 3
AUDJPY 2
CADJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 3.7K
GBPJPY -100
USDJPY -23
AUDJPY -32
CADJPY -36
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 110K
GBPJPY -827
USDJPY -302
AUDJPY -899
CADJPY -730
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +199.20 USD
Pior negociação: -205 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +1 271.22 USD
Máxima perda consecutiva: -2 027.42 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem comentários
2025.11.14 02:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 05:57
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.46% of days out of 157 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 15:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 02:36
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.67% of days out of 150 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 07:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 08:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.21 15:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.13 11:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 09:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Henxsai
30 USD por mês
73%
0
0
USD
4K
USD
30
0%
287
42%
68%
1.23
12.36
USD
48%
1:50
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.