Moh Maksum Nasai

Henxsai

Moh Maksum Nasai
0 comentarios
Fiabilidad
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 73%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
287
Transacciones Rentables:
122 (42.50%)
Transacciones Irrentables:
165 (57.49%)
Mejor transacción:
199.20 USD
Peor transacción:
-205.10 USD
Beneficio Bruto:
18 679.84 USD (480 713 pips)
Pérdidas Brutas:
-15 133.31 USD (374 158 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (1 271.22 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 271.22 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
67.89%
Carga máxima del depósito:
11.94%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
1.06
Transacciones Largas:
202 (70.38%)
Transacciones Cortas:
85 (29.62%)
Factor de Beneficio:
1.23
Beneficio Esperado:
12.36 USD
Beneficio medio:
153.11 USD
Pérdidas medias:
-91.72 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-2 027.42 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 027.42 USD (13)
Crecimiento al mes:
-9.56%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
99.73 USD
Máxima:
3 336.98 USD (30.48%)
Reducción relativa:
De balance:
48.45% (3 336.98 USD)
De fondos:
6.19% (329.98 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 275
GBPJPY 6
USDJPY 3
AUDJPY 2
CADJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 3.7K
GBPJPY -100
USDJPY -23
AUDJPY -32
CADJPY -36
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 110K
GBPJPY -827
USDJPY -302
AUDJPY -899
CADJPY -730
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +199.20 USD
Peor transacción: -205 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +1 271.22 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 027.42 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

QTrade-Server
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 6
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
NordGroupInv-Real5
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
otros 276...
No hay comentarios
2025.11.14 02:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 05:57
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.46% of days out of 157 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 15:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 02:36
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.67% of days out of 150 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 07:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 08:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.21 15:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.13 11:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 09:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
