Signale / MetaTrader 4 / Henxsai
Moh Maksum Nasai

Henxsai

Moh Maksum Nasai
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
30 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 65%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
289
Gewinntrades:
122 (42.21%)
Verlusttrades:
167 (57.79%)
Bester Trade:
199.20 USD
Schlechtester Trade:
-205.10 USD
Bruttoprofit:
18 679.84 USD (480 713 pips)
Bruttoverlust:
-15 316.01 USD (380 158 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (1 271.22 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 271.22 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
67.89%
Max deposit load:
11.94%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.01
Long-Positionen:
204 (70.59%)
Short-Positionen:
85 (29.41%)
Profit-Faktor:
1.22
Mathematische Gewinnerwartung:
11.64 USD
Durchschnittlicher Profit:
153.11 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-91.71 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-2 027.42 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 027.42 USD (13)
Wachstum pro Monat :
-18.71%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
99.73 USD
Maximaler:
3 336.98 USD (30.48%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
48.45% (3 336.98 USD)
Kapital:
6.19% (329.98 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 277
GBPJPY 6
USDJPY 3
AUDJPY 2
CADJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 3.6K
GBPJPY -100
USDJPY -23
AUDJPY -32
CADJPY -36
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 104K
GBPJPY -827
USDJPY -302
AUDJPY -899
CADJPY -730
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +199.20 USD
Schlechtester Trade: -205 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 271.22 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 027.42 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

QTrade-Server
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 6
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
NordGroupInv-Real5
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
noch 276 ...
Keine Bewertungen
2025.11.14 02:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 05:57
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.46% of days out of 157 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 15:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 02:36
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.67% of days out of 150 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 07:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 08:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.21 15:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.13 11:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 09:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
