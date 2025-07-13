- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
287
利益トレード:
122 (42.50%)
損失トレード:
165 (57.49%)
ベストトレード:
199.20 USD
最悪のトレード:
-205.10 USD
総利益:
18 679.84 USD (480 713 pips)
総損失:
-15 133.31 USD (374 158 pips)
最大連続の勝ち:
8 (1 271.22 USD)
最大連続利益:
1 271.22 USD (8)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
67.89%
最大入金額:
11.94%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.06
長いトレード:
202 (70.38%)
短いトレード:
85 (29.62%)
プロフィットファクター:
1.23
期待されたペイオフ:
12.36 USD
平均利益:
153.11 USD
平均損失:
-91.72 USD
最大連続の負け:
13 (-2 027.42 USD)
最大連続損失:
-2 027.42 USD (13)
月間成長:
-9.56%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
99.73 USD
最大の:
3 336.98 USD (30.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
48.45% (3 336.98 USD)
エクイティによる:
6.19% (329.98 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|275
|GBPJPY
|6
|USDJPY
|3
|AUDJPY
|2
|CADJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|3.7K
|GBPJPY
|-100
|USDJPY
|-23
|AUDJPY
|-32
|CADJPY
|-36
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|110K
|GBPJPY
|-827
|USDJPY
|-302
|AUDJPY
|-899
|CADJPY
|-730
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +199.20 USD
最悪のトレード: -205 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +1 271.22 USD
最大連続損失: -2 027.42 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 6
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
276 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
73%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
30
0%
287
42%
68%
1.23
12.36
USD
USD
48%
1:50