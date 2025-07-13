СигналыРазделы
Moh Maksum Nasai

Henxsai

Moh Maksum Nasai
0 отзывов
Надежность
30 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 66%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
283
Прибыльных трейдов:
120 (42.40%)
Убыточных трейдов:
163 (57.60%)
Лучший трейд:
199.20 USD
Худший трейд:
-205.10 USD
Общая прибыль:
18 387.02 USD (470 713 pips)
Общий убыток:
-15 012.11 USD (370 158 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (1 271.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 271.22 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
67.89%
Макс. загрузка депозита:
11.94%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.01
Длинных трейдов:
198 (69.96%)
Коротких трейдов:
85 (30.04%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
11.93 USD
Средняя прибыль:
153.23 USD
Средний убыток:
-92.10 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-2 027.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 027.42 USD (13)
Прирост в месяц:
-17.82%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
99.73 USD
Максимальная:
3 336.98 USD (30.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.45% (3 336.98 USD)
По эквити:
6.19% (329.98 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 271
GBPJPY 6
USDJPY 3
AUDJPY 2
CADJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3.6K
GBPJPY -100
USDJPY -23
AUDJPY -32
CADJPY -36
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 104K
GBPJPY -827
USDJPY -302
AUDJPY -899
CADJPY -730
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +199.20 USD
Худший трейд: -205 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +1 271.22 USD
Макс. убыток в серии: -2 027.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

QTrade-Server
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 6
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
NordGroupInv-Real5
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
еще 276...
Нет отзывов
2025.11.14 02:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 05:57
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.46% of days out of 157 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 15:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 02:36
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.67% of days out of 150 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 07:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 08:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.21 15:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.13 11:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 09:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
