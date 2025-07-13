- Прирост
Всего трейдов:
283
Прибыльных трейдов:
120 (42.40%)
Убыточных трейдов:
163 (57.60%)
Лучший трейд:
199.20 USD
Худший трейд:
-205.10 USD
Общая прибыль:
18 387.02 USD (470 713 pips)
Общий убыток:
-15 012.11 USD (370 158 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (1 271.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 271.22 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
67.89%
Макс. загрузка депозита:
11.94%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.01
Длинных трейдов:
198 (69.96%)
Коротких трейдов:
85 (30.04%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
11.93 USD
Средняя прибыль:
153.23 USD
Средний убыток:
-92.10 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-2 027.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 027.42 USD (13)
Прирост в месяц:
-17.82%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
99.73 USD
Максимальная:
3 336.98 USD (30.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.45% (3 336.98 USD)
По эквити:
6.19% (329.98 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|271
|GBPJPY
|6
|USDJPY
|3
|AUDJPY
|2
|CADJPY
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.6K
|GBPJPY
|-100
|USDJPY
|-23
|AUDJPY
|-32
|CADJPY
|-36
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|104K
|GBPJPY
|-827
|USDJPY
|-302
|AUDJPY
|-899
|CADJPY
|-730
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +199.20 USD
Худший трейд: -205 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +1 271.22 USD
Макс. убыток в серии: -2 027.42 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 6
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
Нет отзывов
