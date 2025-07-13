SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / LuonaGoldTF
Sandiwijaya

LuonaGoldTF

Sandiwijaya
0 inceleme
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -2%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
105
Kârla kapanan işlemler:
42 (40.00%)
Zararla kapanan işlemler:
63 (60.00%)
En iyi işlem:
119.40 USD
En kötü işlem:
-92.84 USD
Brüt kâr:
2 272.55 USD (155 282 pips)
Brüt zarar:
-2 342.58 USD (141 840 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (295.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
446.51 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
84.49%
Maks. mevduat yükü:
4.80%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.09
Alış işlemleri:
56 (53.33%)
Satış işlemleri:
49 (46.67%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.67 USD
Ortalama kâr:
54.11 USD
Ortalama zarar:
-37.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-459.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-459.11 USD (7)
Aylık büyüme:
7.28%
Yıllık tahmin:
88.28%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
290.75 USD
Maksimum:
744.65 USD (21.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.56% (744.65 USD)
Varlığa göre:
3.95% (120.54 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 92
CHFJPY 5
GBPJPY 4
EURJPY 4
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 200
CHFJPY -108
GBPJPY -67
EURJPY -94
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 29K
CHFJPY -6K
GBPJPY -5K
EURJPY -5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +119.40 USD
En kötü işlem: -93 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +295.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -459.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
SFM-Demo
0.00 × 7
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 6
InstaForex-USA.com
0.00 × 7
MetasGroup-Live
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 5
PriceMarkets-Live
0.00 × 10
FXNet-Real
0.00 × 1
Youtradefx-Real
0.00 × 8
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
FXOpen-Real2
0.00 × 5
QTrade-Server
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 1
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
260 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.25 08:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 02:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 21:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 07:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.1% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 13:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 13:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 07:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 08:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 13:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 19:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 06:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 14:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 16:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.16 15:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.15 14:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 03:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.13 03:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
LuonaGoldTF
Ayda 30 USD
-2%
0
0
USD
2.9K
USD
15
0%
105
40%
84%
0.97
-0.67
USD
22%
1:50
Kopyala

