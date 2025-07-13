- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
105
Kârla kapanan işlemler:
42 (40.00%)
Zararla kapanan işlemler:
63 (60.00%)
En iyi işlem:
119.40 USD
En kötü işlem:
-92.84 USD
Brüt kâr:
2 272.55 USD (155 282 pips)
Brüt zarar:
-2 342.58 USD (141 840 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (295.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
446.51 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
84.49%
Maks. mevduat yükü:
4.80%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.09
Alış işlemleri:
56 (53.33%)
Satış işlemleri:
49 (46.67%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.67 USD
Ortalama kâr:
54.11 USD
Ortalama zarar:
-37.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-459.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-459.11 USD (7)
Aylık büyüme:
7.28%
Yıllık tahmin:
88.28%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
290.75 USD
Maksimum:
744.65 USD (21.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.56% (744.65 USD)
Varlığa göre:
3.95% (120.54 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|92
|CHFJPY
|5
|GBPJPY
|4
|EURJPY
|4
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|200
|CHFJPY
|-108
|GBPJPY
|-67
|EURJPY
|-94
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|29K
|CHFJPY
|-6K
|GBPJPY
|-5K
|EURJPY
|-5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +119.40 USD
En kötü işlem: -93 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +295.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -459.11 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
SFM-Demo
|0.00 × 7
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 6
|
InstaForex-USA.com
|0.00 × 7
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 5
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 10
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 8
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 5
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
