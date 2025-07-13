- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
162
Negociações com lucro:
73 (45.06%)
Negociações com perda:
89 (54.94%)
Melhor negociação:
119.40 USD
Pior negociação:
-100.14 USD
Lucro bruto:
3 975.00 USD (265 935 pips)
Perda bruta:
-3 966.15 USD (228 025 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (295.62 USD)
Máximo lucro consecutivo:
470.08 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
73.69%
Depósito máximo carregado:
9.38%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.01
Negociações longas:
91 (56.17%)
Negociações curtas:
71 (43.83%)
Fator de lucro:
1.00
Valor esperado:
0.05 USD
Lucro médio:
54.45 USD
Perda média:
-44.56 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-551.57 USD)
Máxima perda consecutiva:
-551.57 USD (7)
Crescimento mensal:
-13.79%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
290.75 USD
Máximo:
744.65 USD (21.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.56% (744.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.41% (137.60 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|135
|GBPJPY
|8
|CHFJPY
|8
|EURJPY
|8
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|CADJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|291
|GBPJPY
|-40
|CHFJPY
|-72
|EURJPY
|-95
|AUDJPY
|-66
|NZDJPY
|61
|CADJPY
|-70
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|50K
|GBPJPY
|-2.9K
|CHFJPY
|-3.2K
|EURJPY
|-4.5K
|AUDJPY
|-1K
|NZDJPY
|1K
|CADJPY
|-1K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +119.40 USD
Pior negociação: -100 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +295.62 USD
Máxima perda consecutiva: -551.57 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
0%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
28
0%
162
45%
74%
1.00
0.05
USD
USD
22%
1:50