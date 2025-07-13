SinaisSeções
Sandiwijaya

LuonaGoldTF

Sandiwijaya
0 comentários
Confiabilidade
28 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 0%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
162
Negociações com lucro:
73 (45.06%)
Negociações com perda:
89 (54.94%)
Melhor negociação:
119.40 USD
Pior negociação:
-100.14 USD
Lucro bruto:
3 975.00 USD (265 935 pips)
Perda bruta:
-3 966.15 USD (228 025 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (295.62 USD)
Máximo lucro consecutivo:
470.08 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
73.69%
Depósito máximo carregado:
9.38%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.01
Negociações longas:
91 (56.17%)
Negociações curtas:
71 (43.83%)
Fator de lucro:
1.00
Valor esperado:
0.05 USD
Lucro médio:
54.45 USD
Perda média:
-44.56 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-551.57 USD)
Máxima perda consecutiva:
-551.57 USD (7)
Crescimento mensal:
-13.79%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
290.75 USD
Máximo:
744.65 USD (21.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.56% (744.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.41% (137.60 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 135
GBPJPY 8
CHFJPY 8
EURJPY 8
AUDJPY 1
NZDJPY 1
CADJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 291
GBPJPY -40
CHFJPY -72
EURJPY -95
AUDJPY -66
NZDJPY 61
CADJPY -70
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 50K
GBPJPY -2.9K
CHFJPY -3.2K
EURJPY -4.5K
AUDJPY -1K
NZDJPY 1K
CADJPY -1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +119.40 USD
Pior negociação: -100 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +295.62 USD
Máxima perda consecutiva: -551.57 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
279 mais ...
Sem comentários
2025.12.23 04:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 08:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 00:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 190 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 14:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 08:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.05 22:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.84% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 08:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 02:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 21:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 07:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.1% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 13:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 13:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 07:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 08:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 13:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 19:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 06:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 14:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
LuonaGoldTF
30 USD por mês
0%
0
0
USD
3K
USD
28
0%
162
45%
74%
1.00
0.05
USD
22%
1:50
Copiar

