시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / LuonaGoldTF
Sandiwijaya

LuonaGoldTF

Sandiwijaya
0 리뷰
안정성
31
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 3%
MaxrichGroup-Real
1:50
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
166
이익 거래:
76 (45.78%)
손실 거래:
90 (54.22%)
최고의 거래:
119.40 USD
최악의 거래:
-100.14 USD
총 수익:
4 088.36 USD (277 354 pips)
총 손실:
-3 999.35 USD (231 325 pips)
연속 최대 이익:
8 (295.62 USD)
연속 최대 이익:
470.08 USD (6)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
70.09%
최대 입금량:
9.38%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.12
롱(주식매수):
95 (57.23%)
숏(주식차입매도):
71 (42.77%)
수익 요인:
1.02
기대수익:
0.54 USD
평균 이익:
53.79 USD
평균 손실:
-44.44 USD
연속 최대 손실:
7 (-551.57 USD)
연속 최대 손실:
-551.57 USD (7)
월별 성장률:
-2.92%
연간 예측:
-35.42%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
290.75 USD
최대한의:
744.65 USD (21.56%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.56% (744.65 USD)
자본금별:
4.41% (137.60 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 139
GBPJPY 8
CHFJPY 8
EURJPY 8
AUDJPY 1
NZDJPY 1
CADJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 372
GBPJPY -40
CHFJPY -72
EURJPY -95
AUDJPY -66
NZDJPY 61
CADJPY -70
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 58K
GBPJPY -2.9K
CHFJPY -3.2K
EURJPY -4.5K
AUDJPY -1K
NZDJPY 1K
CADJPY -1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +119.40 USD
최악의 거래: -100 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +295.62 USD
연속 최대 손실: -551.57 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FXNet-Real
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 17
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
FXOpen-Real2
0.00 × 5
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
AM-UK-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
280 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2026.01.02 10:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 06:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 04:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 08:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 00:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 190 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 14:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 08:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.05 22:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.84% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 08:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 02:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 21:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 07:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.1% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 13:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 13:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 07:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 08:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 13:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 19:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
LuonaGoldTF
월별 30 USD
3%
0
0
USD
3.1K
USD
31
0%
166
45%
70%
1.02
0.54
USD
22%
1:50
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.