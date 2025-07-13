- 자본
- 축소
트레이드:
166
이익 거래:
76 (45.78%)
손실 거래:
90 (54.22%)
최고의 거래:
119.40 USD
최악의 거래:
-100.14 USD
총 수익:
4 088.36 USD (277 354 pips)
총 손실:
-3 999.35 USD (231 325 pips)
연속 최대 이익:
8 (295.62 USD)
연속 최대 이익:
470.08 USD (6)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
70.09%
최대 입금량:
9.38%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.12
롱(주식매수):
95 (57.23%)
숏(주식차입매도):
71 (42.77%)
수익 요인:
1.02
기대수익:
0.54 USD
평균 이익:
53.79 USD
평균 손실:
-44.44 USD
연속 최대 손실:
7 (-551.57 USD)
연속 최대 손실:
-551.57 USD (7)
월별 성장률:
-2.92%
연간 예측:
-35.42%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
290.75 USD
최대한의:
744.65 USD (21.56%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.56% (744.65 USD)
자본금별:
4.41% (137.60 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|139
|GBPJPY
|8
|CHFJPY
|8
|EURJPY
|8
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|CADJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|372
|GBPJPY
|-40
|CHFJPY
|-72
|EURJPY
|-95
|AUDJPY
|-66
|NZDJPY
|61
|CADJPY
|-70
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|58K
|GBPJPY
|-2.9K
|CHFJPY
|-3.2K
|EURJPY
|-4.5K
|AUDJPY
|-1K
|NZDJPY
|1K
|CADJPY
|-1K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +119.40 USD
최악의 거래: -100 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +295.62 USD
연속 최대 손실: -551.57 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 17
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 5
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
리뷰 없음
