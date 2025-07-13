- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
105
Profit Trade:
42 (40.00%)
Loss Trade:
63 (60.00%)
Best Trade:
119.40 USD
Worst Trade:
-92.84 USD
Profitto lordo:
2 272.55 USD (155 282 pips)
Perdita lorda:
-2 342.58 USD (141 840 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (295.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
446.51 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
84.49%
Massimo carico di deposito:
4.80%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.09
Long Trade:
56 (53.33%)
Short Trade:
49 (46.67%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.67 USD
Profitto medio:
54.11 USD
Perdita media:
-37.18 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-459.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-459.11 USD (7)
Crescita mensile:
7.28%
Previsione annuale:
88.28%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
290.75 USD
Massimale:
744.65 USD (21.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.56% (744.65 USD)
Per equità:
3.95% (120.54 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|92
|CHFJPY
|5
|GBPJPY
|4
|EURJPY
|4
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|200
|CHFJPY
|-108
|GBPJPY
|-67
|EURJPY
|-94
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|29K
|CHFJPY
|-6K
|GBPJPY
|-5K
|EURJPY
|-5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +119.40 USD
Worst Trade: -93 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +295.62 USD
Massima perdita consecutiva: -459.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
SFM-Demo
|0.00 × 7
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 6
|
InstaForex-USA.com
|0.00 × 7
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 5
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 10
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 8
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 5
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-2%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
15
0%
105
40%
84%
0.97
-0.67
USD
USD
22%
1:50