Sandiwijaya

LuonaGoldTF

Sandiwijaya
0 recensioni
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
105
Profit Trade:
42 (40.00%)
Loss Trade:
63 (60.00%)
Best Trade:
119.40 USD
Worst Trade:
-92.84 USD
Profitto lordo:
2 272.55 USD (155 282 pips)
Perdita lorda:
-2 342.58 USD (141 840 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (295.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
446.51 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
84.49%
Massimo carico di deposito:
4.80%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.09
Long Trade:
56 (53.33%)
Short Trade:
49 (46.67%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.67 USD
Profitto medio:
54.11 USD
Perdita media:
-37.18 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-459.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-459.11 USD (7)
Crescita mensile:
7.28%
Previsione annuale:
88.28%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
290.75 USD
Massimale:
744.65 USD (21.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.56% (744.65 USD)
Per equità:
3.95% (120.54 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 92
CHFJPY 5
GBPJPY 4
EURJPY 4
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 200
CHFJPY -108
GBPJPY -67
EURJPY -94
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 29K
CHFJPY -6K
GBPJPY -5K
EURJPY -5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +119.40 USD
Worst Trade: -93 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +295.62 USD
Massima perdita consecutiva: -459.11 USD

Non ci sono recensioni
2025.09.25 08:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 02:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 21:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 07:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.1% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 13:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 13:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 07:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 08:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 13:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 19:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 06:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 14:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 16:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.16 15:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.15 14:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 03:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.13 03:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
