- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
162
盈利交易:
73 (45.06%)
亏损交易:
89 (54.94%)
最好交易:
119.40 USD
最差交易:
-100.14 USD
毛利:
3 975.00 USD (265 935 pips)
毛利亏损:
-3 966.15 USD (228 025 pips)
最大连续赢利:
8 (295.62 USD)
最大连续盈利:
470.08 USD (6)
夏普比率:
0.01
交易活动:
73.69%
最大入金加载:
9.38%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.01
长期交易:
91 (56.17%)
短期交易:
71 (43.83%)
利润因子:
1.00
预期回报:
0.05 USD
平均利润:
54.45 USD
平均损失:
-44.56 USD
最大连续失误:
7 (-551.57 USD)
最大连续亏损:
-551.57 USD (7)
每月增长:
-13.79%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
290.75 USD
最大值:
744.65 USD (21.56%)
相对跌幅:
结余:
21.56% (744.65 USD)
净值:
4.41% (137.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|135
|GBPJPY
|8
|CHFJPY
|8
|EURJPY
|8
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|CADJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|291
|GBPJPY
|-40
|CHFJPY
|-72
|EURJPY
|-95
|AUDJPY
|-66
|NZDJPY
|61
|CADJPY
|-70
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|50K
|GBPJPY
|-2.9K
|CHFJPY
|-3.2K
|EURJPY
|-4.5K
|AUDJPY
|-1K
|NZDJPY
|1K
|CADJPY
|-1K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +119.40 USD
最差交易: -100 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +295.62 USD
最大连续亏损: -551.57 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 17
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 7
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 5
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
0%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
28
0%
162
45%
74%
1.00
0.05
USD
USD
22%
1:50