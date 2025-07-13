СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / LuonaGoldTF
Sandiwijaya

LuonaGoldTF

Sandiwijaya
0 отзывов
Надежность
28 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 0%
MaxrichGroup-Real
1:50
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
162
Прибыльных трейдов:
73 (45.06%)
Убыточных трейдов:
89 (54.94%)
Лучший трейд:
119.40 USD
Худший трейд:
-100.14 USD
Общая прибыль:
3 975.00 USD (265 935 pips)
Общий убыток:
-3 966.15 USD (228 025 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (295.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
470.08 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
73.69%
Макс. загрузка депозита:
9.38%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.01
Длинных трейдов:
91 (56.17%)
Коротких трейдов:
71 (43.83%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
0.05 USD
Средняя прибыль:
54.45 USD
Средний убыток:
-44.56 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-551.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-551.57 USD (7)
Прирост в месяц:
-13.79%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
290.75 USD
Максимальная:
744.65 USD (21.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.56% (744.65 USD)
По эквити:
4.41% (137.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 135
GBPJPY 8
CHFJPY 8
EURJPY 8
AUDJPY 1
NZDJPY 1
CADJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 291
GBPJPY -40
CHFJPY -72
EURJPY -95
AUDJPY -66
NZDJPY 61
CADJPY -70
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 50K
GBPJPY -2.9K
CHFJPY -3.2K
EURJPY -4.5K
AUDJPY -1K
NZDJPY 1K
CADJPY -1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +119.40 USD
Худший трейд: -100 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +295.62 USD
Макс. убыток в серии: -551.57 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 17
OctaFX-Demo
0.00 × 7
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
FXOpen-Real2
0.00 × 5
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
AM-UK-Live
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
еще 279...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.23 04:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 08:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 00:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 190 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 14:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 08:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.05 22:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.84% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 08:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 02:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 21:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 07:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.1% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 13:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 13:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 07:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 08:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 13:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 19:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 06:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 14:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
LuonaGoldTF
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
3K
USD
28
0%
162
45%
74%
1.00
0.05
USD
22%
1:50
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.