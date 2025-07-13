- Прирост
Всего трейдов:
162
Прибыльных трейдов:
73 (45.06%)
Убыточных трейдов:
89 (54.94%)
Лучший трейд:
119.40 USD
Худший трейд:
-100.14 USD
Общая прибыль:
3 975.00 USD (265 935 pips)
Общий убыток:
-3 966.15 USD (228 025 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (295.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
470.08 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
73.69%
Макс. загрузка депозита:
9.38%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.01
Длинных трейдов:
91 (56.17%)
Коротких трейдов:
71 (43.83%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
0.05 USD
Средняя прибыль:
54.45 USD
Средний убыток:
-44.56 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-551.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-551.57 USD (7)
Прирост в месяц:
-13.79%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
290.75 USD
Максимальная:
744.65 USD (21.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.56% (744.65 USD)
По эквити:
4.41% (137.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|135
|GBPJPY
|8
|CHFJPY
|8
|EURJPY
|8
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|CADJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|291
|GBPJPY
|-40
|CHFJPY
|-72
|EURJPY
|-95
|AUDJPY
|-66
|NZDJPY
|61
|CADJPY
|-70
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|50K
|GBPJPY
|-2.9K
|CHFJPY
|-3.2K
|EURJPY
|-4.5K
|AUDJPY
|-1K
|NZDJPY
|1K
|CADJPY
|-1K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +119.40 USD
Худший трейд: -100 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +295.62 USD
Макс. убыток в серии: -551.57 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 17
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 7
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 5
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
Нет отзывов
