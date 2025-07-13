Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live03 0.00 × 1 Exness-Real29 0.00 × 3 SFM-Demo 0.00 × 7 FXOpenAU-ECN Live Server 0.00 × 1 NAS-Real 0.00 × 6 InstaForex-USA.com 0.00 × 7 MetasGroup-Live 0.00 × 2 InvestTechFx-Live 0.00 × 2 ADSS-Demo 0.00 × 5 PriceMarkets-Live 0.00 × 10 FXNet-Real 0.00 × 1 Youtradefx-Real 0.00 × 8 Hadwins-Global Trader 0.00 × 2 Deltastock-Live 0.00 × 1 SVSFX-Live 0.00 × 1 CoreLiquidity-Real 1 0.00 × 3 GO4X-Live 0.00 × 1 FXOpen-Real2 0.00 × 5 QTrade-Server 0.00 × 1 Exness-Real33 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 AM-UK-Live 0.00 × 1 LQDMarketsUK-Live 2 0.00 × 1 MTrading-Live 0.00 × 1 260 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou