- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
162
Transacciones Rentables:
73 (45.06%)
Transacciones Irrentables:
89 (54.94%)
Mejor transacción:
119.40 USD
Peor transacción:
-100.14 USD
Beneficio Bruto:
3 975.00 USD (265 935 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 966.15 USD (228 025 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (295.62 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
470.08 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
73.69%
Carga máxima del depósito:
9.38%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.01
Transacciones Largas:
91 (56.17%)
Transacciones Cortas:
71 (43.83%)
Factor de Beneficio:
1.00
Beneficio Esperado:
0.05 USD
Beneficio medio:
54.45 USD
Pérdidas medias:
-44.56 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-551.57 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-551.57 USD (7)
Crecimiento al mes:
-13.79%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
290.75 USD
Máxima:
744.65 USD (21.56%)
Reducción relativa:
De balance:
21.56% (744.65 USD)
De fondos:
4.41% (137.60 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|135
|GBPJPY
|8
|CHFJPY
|8
|EURJPY
|8
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|CADJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|291
|GBPJPY
|-40
|CHFJPY
|-72
|EURJPY
|-95
|AUDJPY
|-66
|NZDJPY
|61
|CADJPY
|-70
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|50K
|GBPJPY
|-2.9K
|CHFJPY
|-3.2K
|EURJPY
|-4.5K
|AUDJPY
|-1K
|NZDJPY
|1K
|CADJPY
|-1K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +119.40 USD
Peor transacción: -100 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +295.62 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -551.57 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
otros 279...
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
0%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
28
0%
162
45%
74%
1.00
0.05
USD
USD
22%
1:50