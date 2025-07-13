SeñalesSecciones
Sandiwijaya

LuonaGoldTF

Sandiwijaya
0 comentarios
Fiabilidad
28 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 0%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
162
Transacciones Rentables:
73 (45.06%)
Transacciones Irrentables:
89 (54.94%)
Mejor transacción:
119.40 USD
Peor transacción:
-100.14 USD
Beneficio Bruto:
3 975.00 USD (265 935 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 966.15 USD (228 025 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (295.62 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
470.08 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
73.69%
Carga máxima del depósito:
9.38%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.01
Transacciones Largas:
91 (56.17%)
Transacciones Cortas:
71 (43.83%)
Factor de Beneficio:
1.00
Beneficio Esperado:
0.05 USD
Beneficio medio:
54.45 USD
Pérdidas medias:
-44.56 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-551.57 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-551.57 USD (7)
Crecimiento al mes:
-13.79%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
290.75 USD
Máxima:
744.65 USD (21.56%)
Reducción relativa:
De balance:
21.56% (744.65 USD)
De fondos:
4.41% (137.60 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 135
GBPJPY 8
CHFJPY 8
EURJPY 8
AUDJPY 1
NZDJPY 1
CADJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 291
GBPJPY -40
CHFJPY -72
EURJPY -95
AUDJPY -66
NZDJPY 61
CADJPY -70
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 50K
GBPJPY -2.9K
CHFJPY -3.2K
EURJPY -4.5K
AUDJPY -1K
NZDJPY 1K
CADJPY -1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +119.40 USD
Peor transacción: -100 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +295.62 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -551.57 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay comentarios
2025.12.23 04:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 08:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 00:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 190 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 14:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 08:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.05 22:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.84% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 08:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 02:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 21:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 07:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.1% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 13:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 13:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 07:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 08:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 13:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 19:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 06:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 14:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.