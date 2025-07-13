SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / LuonaGoldTF
Sandiwijaya

LuonaGoldTF

Sandiwijaya
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
28 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 0%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
162
Gewinntrades:
73 (45.06%)
Verlusttrades:
89 (54.94%)
Bester Trade:
119.40 USD
Schlechtester Trade:
-100.14 USD
Bruttoprofit:
3 975.00 USD (265 935 pips)
Bruttoverlust:
-3 966.15 USD (228 025 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (295.62 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
470.08 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
73.69%
Max deposit load:
9.38%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.01
Long-Positionen:
91 (56.17%)
Short-Positionen:
71 (43.83%)
Profit-Faktor:
1.00
Mathematische Gewinnerwartung:
0.05 USD
Durchschnittlicher Profit:
54.45 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-44.56 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-551.57 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-551.57 USD (7)
Wachstum pro Monat :
-13.79%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
290.75 USD
Maximaler:
744.65 USD (21.56%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.56% (744.65 USD)
Kapital:
4.41% (137.60 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 135
GBPJPY 8
CHFJPY 8
EURJPY 8
AUDJPY 1
NZDJPY 1
CADJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 291
GBPJPY -40
CHFJPY -72
EURJPY -95
AUDJPY -66
NZDJPY 61
CADJPY -70
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 50K
GBPJPY -2.9K
CHFJPY -3.2K
EURJPY -4.5K
AUDJPY -1K
NZDJPY 1K
CADJPY -1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +119.40 USD
Schlechtester Trade: -100 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +295.62 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -551.57 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
noch 279 ...
Keine Bewertungen
2025.12.29 06:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 04:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 08:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 00:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 190 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 14:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 08:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.05 22:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.84% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 08:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 02:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 21:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 07:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.1% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 13:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 13:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 07:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 08:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 13:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 19:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 06:24
Share of days for 80% of growth is too low
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
LuonaGoldTF
30 USD pro Monat
0%
0
0
USD
3K
USD
28
0%
162
45%
74%
1.00
0.05
USD
22%
1:50
Kopieren

