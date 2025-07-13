- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
162
利益トレード:
73 (45.06%)
損失トレード:
89 (54.94%)
ベストトレード:
119.40 USD
最悪のトレード:
-100.14 USD
総利益:
3 975.00 USD (265 935 pips)
総損失:
-3 966.15 USD (228 025 pips)
最大連続の勝ち:
8 (295.62 USD)
最大連続利益:
470.08 USD (6)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
73.69%
最大入金額:
9.38%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.01
長いトレード:
91 (56.17%)
短いトレード:
71 (43.83%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
0.05 USD
平均利益:
54.45 USD
平均損失:
-44.56 USD
最大連続の負け:
7 (-551.57 USD)
最大連続損失:
-551.57 USD (7)
月間成長:
-13.79%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
290.75 USD
最大の:
744.65 USD (21.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.56% (744.65 USD)
エクイティによる:
4.41% (137.60 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|135
|GBPJPY
|8
|CHFJPY
|8
|EURJPY
|8
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|CADJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|291
|GBPJPY
|-40
|CHFJPY
|-72
|EURJPY
|-95
|AUDJPY
|-66
|NZDJPY
|61
|CADJPY
|-70
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|50K
|GBPJPY
|-2.9K
|CHFJPY
|-3.2K
|EURJPY
|-4.5K
|AUDJPY
|-1K
|NZDJPY
|1K
|CADJPY
|-1K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +119.40 USD
最悪のトレード: -100 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +295.62 USD
最大連続損失: -551.57 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
レビューなし
