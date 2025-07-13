シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / LuonaGoldTF
Sandiwijaya

LuonaGoldTF

Sandiwijaya
レビュー0件
信頼性
28週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 0%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
162
利益トレード:
73 (45.06%)
損失トレード:
89 (54.94%)
ベストトレード:
119.40 USD
最悪のトレード:
-100.14 USD
総利益:
3 975.00 USD (265 935 pips)
総損失:
-3 966.15 USD (228 025 pips)
最大連続の勝ち:
8 (295.62 USD)
最大連続利益:
470.08 USD (6)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
73.69%
最大入金額:
9.38%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.01
長いトレード:
91 (56.17%)
短いトレード:
71 (43.83%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
0.05 USD
平均利益:
54.45 USD
平均損失:
-44.56 USD
最大連続の負け:
7 (-551.57 USD)
最大連続損失:
-551.57 USD (7)
月間成長:
-13.79%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
290.75 USD
最大の:
744.65 USD (21.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.56% (744.65 USD)
エクイティによる:
4.41% (137.60 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 135
GBPJPY 8
CHFJPY 8
EURJPY 8
AUDJPY 1
NZDJPY 1
CADJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 291
GBPJPY -40
CHFJPY -72
EURJPY -95
AUDJPY -66
NZDJPY 61
CADJPY -70
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 50K
GBPJPY -2.9K
CHFJPY -3.2K
EURJPY -4.5K
AUDJPY -1K
NZDJPY 1K
CADJPY -1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +119.40 USD
最悪のトレード: -100 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +295.62 USD
最大連続損失: -551.57 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
279 より多く...
レビューなし
2025.12.23 04:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 08:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 00:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 190 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 14:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 08:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.05 22:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.84% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 08:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 02:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 21:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 07:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.1% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 13:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 13:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 07:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 08:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 13:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 19:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 06:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 14:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
