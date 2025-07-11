SinyallerBölümler
Nanang Miftahul Huda

BAROKAH EA

Nanang Miftahul Huda
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 66%
FBS-Real-10
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
298
Kârla kapanan işlemler:
218 (73.15%)
Zararla kapanan işlemler:
80 (26.85%)
En iyi işlem:
693.28 USD
En kötü işlem:
-59.69 USD
Brüt kâr:
2 214.12 USD (151 967 pips)
Brüt zarar:
-1 217.72 USD (121 741 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (203.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
693.28 USD (1)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
53.01%
Maks. mevduat yükü:
10.19%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.48
Alış işlemleri:
191 (64.09%)
Satış işlemleri:
107 (35.91%)
Kâr faktörü:
1.82
Beklenen getiri:
3.34 USD
Ortalama kâr:
10.16 USD
Ortalama zarar:
-15.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-655.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-655.80 USD (28)
Aylık büyüme:
6.61%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
672.44 USD (22.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.72% (672.44 USD)
Varlığa göre:
30.43% (667.41 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 297
archived 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 303
archived 693
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 30K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +693.28 USD
En kötü işlem: -60 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 28
Maksimum ardışık kâr: +203.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -655.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 46
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 7
Pepperstone-Edge04
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 8
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
ICMarketsSC-Live26
0.35 × 913
XMGlobal-Real 35
0.63 × 32
FusionMarkets-Demo
0.83 × 6
Alpari-Trade
0.97 × 29
ICMarkets-Live19
1.41 × 444
FBS-Real-10
1.50 × 2
Pepperstone-Edge12
1.55 × 73
ICMarketsSC-Live22
2.36 × 411
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.40 × 5
23 daha fazla...
Requirements:
Balance: 1500 $
Leverage: 1 : 200


Recommendation:

A swap-free account with low spreads for gold (XAUUSD).

Withdraw your profits regularly, as past performance does not guarantee future performance.

İnceleme yok
2025.09.11 03:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 16:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.02 17:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 16:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 14:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 00:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.10 07:31
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.08.08 15:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 14:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 14:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 16:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.01 13:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.01 13:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.12 00:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BAROKAH EA
Ayda 30 USD
66%
0
0
USD
2.5K
USD
13
99%
298
73%
53%
1.81
3.34
USD
30%
1:200
