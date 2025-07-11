SegnaliSezioni
Nanang Miftahul Huda

BAROKAH EA

Nanang Miftahul Huda
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 66%
FBS-Real-10
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
298
Profit Trade:
218 (73.15%)
Loss Trade:
80 (26.85%)
Best Trade:
693.28 USD
Worst Trade:
-59.69 USD
Profitto lordo:
2 214.12 USD (151 967 pips)
Perdita lorda:
-1 217.72 USD (121 741 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (203.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
693.28 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
53.01%
Massimo carico di deposito:
10.19%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.48
Long Trade:
191 (64.09%)
Short Trade:
107 (35.91%)
Fattore di profitto:
1.82
Profitto previsto:
3.34 USD
Profitto medio:
10.16 USD
Perdita media:
-15.22 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-655.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-655.80 USD (28)
Crescita mensile:
6.61%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
672.44 USD (22.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.72% (672.44 USD)
Per equità:
30.43% (667.41 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 297
archived 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 303
archived 693
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 30K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +693.28 USD
Worst Trade: -60 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 28
Massimo profitto consecutivo: +203.67 USD
Massima perdita consecutiva: -655.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 46
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 7
Pepperstone-Edge04
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 8
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
ICMarketsSC-Live26
0.35 × 913
XMGlobal-Real 35
0.63 × 32
FusionMarkets-Demo
0.83 × 6
Alpari-Trade
0.97 × 29
ICMarkets-Live19
1.41 × 444
FBS-Real-10
1.50 × 2
Pepperstone-Edge12
1.55 × 73
ICMarketsSC-Live22
2.36 × 411
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.40 × 5
23 più
Requirements:
Balance: 1500 $
Leverage: 1 : 200


Recommendation:

A swap-free account with low spreads for gold (XAUUSD).

Withdraw your profits regularly, as past performance does not guarantee future performance.

Non ci sono recensioni
2025.09.11 03:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 16:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.02 17:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 16:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 14:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 00:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.10 07:31
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.08.08 15:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 14:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 14:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 16:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.01 13:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.01 13:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.12 00:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
