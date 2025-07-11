SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / BAROKAH EA
Nanang Miftahul Huda

BAROKAH EA

Nanang Miftahul Huda
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 65%
FBS-Real-10
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
289
Bénéfice trades:
214 (74.04%)
Perte trades:
75 (25.95%)
Meilleure transaction:
693.28 USD
Pire transaction:
-59.69 USD
Bénéfice brut:
2 116.17 USD (142 176 pips)
Perte brute:
-1 135.11 USD (113 482 pips)
Gains consécutifs maximales:
43 (203.67 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
693.28 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
53.01%
Charge de dépôt maximale:
10.19%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.46
Longs trades:
182 (62.98%)
Courts trades:
107 (37.02%)
Facteur de profit:
1.86
Rendement attendu:
3.39 USD
Bénéfice moyen:
9.89 USD
Perte moyenne:
-15.13 USD
Pertes consécutives maximales:
28 (-655.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-655.80 USD (28)
Croissance mensuelle:
-15.83%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
672.44 USD (22.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.72% (672.44 USD)
Par fonds propres:
30.43% (667.41 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 288
archived 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 288
archived 693
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 29K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +693.28 USD
Pire transaction: -60 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 28
Bénéfice consécutif maximal: +203.67 USD
Perte consécutive maximale: -655.80 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 46
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 7
Pepperstone-Edge04
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 8
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
ICMarketsSC-Live26
0.35 × 913
XMGlobal-Real 35
0.63 × 32
FusionMarkets-Demo
0.83 × 6
Alpari-Trade
0.97 × 29
ICMarkets-Live19
1.41 × 444
FBS-Real-10
1.50 × 2
Pepperstone-Edge12
1.55 × 73
ICMarketsSC-Live22
2.36 × 411
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.40 × 5
23 plus...
Requirements:
Balance: 1500 $
Leverage: 1 : 200


Recommendation:

A swap-free account with low spreads for gold (XAUUSD).

Withdraw your profits regularly, as past performance does not guarantee future performance.

Aucun avis
2025.09.11 03:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 16:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.02 17:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 16:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 14:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 00:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.10 07:31
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.08.08 15:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 14:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 14:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 16:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.01 13:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.01 13:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.12 00:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
