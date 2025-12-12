SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / BAROKAH EA
Nanang Miftahul Huda

BAROKAH EA

Nanang Miftahul Huda
1 comentário
Confiabilidade
26 semanas
1 / 49K USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 202%
FBS-Real-10
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
526
Negociações com lucro:
422 (80.22%)
Negociações com perda:
104 (19.77%)
Melhor negociação:
693.28 USD
Pior negociação:
-59.69 USD
Lucro bruto:
4 961.79 USD (338 502 pips)
Perda bruta:
-1 924.06 USD (167 507 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
43 (203.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
693.28 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
38.38%
Depósito máximo carregado:
10.19%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
4.52
Negociações longas:
346 (65.78%)
Negociações curtas:
180 (34.22%)
Fator de lucro:
2.58
Valor esperado:
5.78 USD
Lucro médio:
11.76 USD
Perda média:
-18.50 USD
Máximo de perdas consecutivas:
28 (-655.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-655.80 USD (28)
Crescimento mensal:
37.51%
Previsão anual:
455.18%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
672.44 USD (22.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
22.72% (672.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
30.43% (667.41 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 525
archived 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 2.3K
archived 693
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 171K
archived 0
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +693.28 USD
Pior negociação: -60 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 28
Máximo lucro consecutivo: +203.67 USD
Máxima perda consecutiva: -655.80 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 8
Pepperstone-Edge05
0.00 × 7
Pepperstone-Edge04
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live08
0.00 × 46
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
ICMarketsSC-Live26
0.35 × 913
XMGlobal-Real 35
0.63 × 32
FusionMarkets-Demo
0.83 × 6
Alpari-Trade
0.97 × 29
ICMarkets-Live19
1.41 × 444
Pepperstone-Edge12
1.55 × 73
ICMarketsSC-Live22
2.36 × 411
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.40 × 5
ICMarketsSC-Live04
2.54 × 583
RoboForex-ProCent-2
2.73 × 22
23 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

Trading by following the trend and hedging. Profit Target 1-2% per day...

Requirements:
Balance: 1500 $
Leverage: 1 : 200

Recommendation swap-free accounts and brokers with fast execution speeds.

This system is also available at signalstart. More info https://barokah.cc

Classificação Média:
Jomblo
30
Jomblo 2025.12.12 13:24 
 

Excellent trading with conservative risk. I recommend using a hard stop-loss at a certain drawdown level, so that losses can be easily recovered and profits can be made in the following month. This is good for risk management. Otherwise, this signal is excellent, with consistent profits.

2025.12.26 04:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 05:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 08:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 09:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 05:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 05:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 03:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 16:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.02 17:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 16:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 14:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 00:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.10 07:31
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.08.08 15:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 14:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 14:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
BAROKAH EA
30 USD por mês
202%
1
49K
USD
3.9K
USD
26
99%
526
80%
38%
2.57
5.78
USD
30%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.