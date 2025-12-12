- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
526
Negociações com lucro:
422 (80.22%)
Negociações com perda:
104 (19.77%)
Melhor negociação:
693.28 USD
Pior negociação:
-59.69 USD
Lucro bruto:
4 961.79 USD (338 502 pips)
Perda bruta:
-1 924.06 USD (167 507 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
43 (203.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
693.28 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
38.38%
Depósito máximo carregado:
10.19%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
4.52
Negociações longas:
346 (65.78%)
Negociações curtas:
180 (34.22%)
Fator de lucro:
2.58
Valor esperado:
5.78 USD
Lucro médio:
11.76 USD
Perda média:
-18.50 USD
Máximo de perdas consecutivas:
28 (-655.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-655.80 USD (28)
Crescimento mensal:
37.51%
Previsão anual:
455.18%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
672.44 USD (22.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
22.72% (672.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
30.43% (667.41 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|525
|archived
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|2.3K
|archived
|693
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|171K
|archived
|0
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +693.28 USD
Pior negociação: -60 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 28
Máximo lucro consecutivo: +203.67 USD
Máxima perda consecutiva: -655.80 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 46
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-Live06
|0.32 × 722
|
ICMarketsSC-Live26
|0.35 × 913
|
XMGlobal-Real 35
|0.63 × 32
|
FusionMarkets-Demo
|0.83 × 6
|
Alpari-Trade
|0.97 × 29
|
ICMarkets-Live19
|1.41 × 444
|
Pepperstone-Edge12
|1.55 × 73
|
ICMarketsSC-Live22
|2.36 × 411
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|2.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live04
|2.54 × 583
|
RoboForex-ProCent-2
|2.73 × 22
23 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Trading by following the trend and hedging. Profit Target 1-2% per day...
Requirements:
Balance: 1500 $
Leverage: 1 : 200
Recommendation swap-free accounts and brokers with fast execution speeds.
This system is also available at signalstart. More info https://barokah.cc
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
202%
1
49K
USD
USD
3.9K
USD
USD
26
99%
526
80%
38%
2.57
5.78
USD
USD
30%
1:200
Excellent trading with conservative risk. I recommend using a hard stop-loss at a certain drawdown level, so that losses can be easily recovered and profits can be made in the following month. This is good for risk management. Otherwise, this signal is excellent, with consistent profits.