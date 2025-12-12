- 成長
トレード:
526
利益トレード:
422 (80.22%)
損失トレード:
104 (19.77%)
ベストトレード:
693.28 USD
最悪のトレード:
-59.69 USD
総利益:
4 961.79 USD (338 502 pips)
総損失:
-1 924.06 USD (167 507 pips)
最大連続の勝ち:
43 (203.67 USD)
最大連続利益:
693.28 USD (1)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
38.38%
最大入金額:
10.19%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
4.52
長いトレード:
346 (65.78%)
短いトレード:
180 (34.22%)
プロフィットファクター:
2.58
期待されたペイオフ:
5.78 USD
平均利益:
11.76 USD
平均損失:
-18.50 USD
最大連続の負け:
28 (-655.80 USD)
最大連続損失:
-655.80 USD (28)
月間成長:
37.51%
年間予想:
455.18%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
672.44 USD (22.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
22.72% (672.44 USD)
エクイティによる:
30.43% (667.41 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|525
|archived
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2.3K
|archived
|693
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|171K
|archived
|0
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +693.28 USD
最悪のトレード: -60 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 28
最大連続利益: +203.67 USD
最大連続損失: -655.80 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 46
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-Live06
|0.32 × 722
|
ICMarketsSC-Live26
|0.35 × 913
|
XMGlobal-Real 35
|0.63 × 32
|
FusionMarkets-Demo
|0.83 × 6
|
Alpari-Trade
|0.97 × 29
|
ICMarkets-Live19
|1.41 × 444
|
Pepperstone-Edge12
|1.55 × 73
|
ICMarketsSC-Live22
|2.36 × 411
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|2.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live04
|2.54 × 583
|
RoboForex-ProCent-2
|2.73 × 22
23 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Trading by following the trend and hedging. Profit Target 1-2% per day...
Requirements:
Balance: 1500 $
Leverage: 1 : 200
Recommendation swap-free accounts and brokers with fast execution speeds.
This system is also available at signalstart. More info https://barokah.cc
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
202%
1
49K
USD
USD
3.9K
USD
USD
26
99%
526
80%
38%
2.57
5.78
USD
USD
30%
1:200
Excellent trading with conservative risk. I recommend using a hard stop-loss at a certain drawdown level, so that losses can be easily recovered and profits can be made in the following month. This is good for risk management. Otherwise, this signal is excellent, with consistent profits.