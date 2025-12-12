シグナルセクション
Nanang Miftahul Huda

BAROKAH EA

Nanang Miftahul Huda
レビュー1件
信頼性
26週間
1 / 49K USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 202%
FBS-Real-10
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
526
利益トレード:
422 (80.22%)
損失トレード:
104 (19.77%)
ベストトレード:
693.28 USD
最悪のトレード:
-59.69 USD
総利益:
4 961.79 USD (338 502 pips)
総損失:
-1 924.06 USD (167 507 pips)
最大連続の勝ち:
43 (203.67 USD)
最大連続利益:
693.28 USD (1)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
38.38%
最大入金額:
10.19%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
4.52
長いトレード:
346 (65.78%)
短いトレード:
180 (34.22%)
プロフィットファクター:
2.58
期待されたペイオフ:
5.78 USD
平均利益:
11.76 USD
平均損失:
-18.50 USD
最大連続の負け:
28 (-655.80 USD)
最大連続損失:
-655.80 USD (28)
月間成長:
37.51%
年間予想:
455.18%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
672.44 USD (22.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
22.72% (672.44 USD)
エクイティによる:
30.43% (667.41 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 525
archived 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 2.3K
archived 693
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 171K
archived 0
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +693.28 USD
最悪のトレード: -60 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 28
最大連続利益: +203.67 USD
最大連続損失: -655.80 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 8
Pepperstone-Edge05
0.00 × 7
Pepperstone-Edge04
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live08
0.00 × 46
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
ICMarketsSC-Live26
0.35 × 913
XMGlobal-Real 35
0.63 × 32
FusionMarkets-Demo
0.83 × 6
Alpari-Trade
0.97 × 29
ICMarkets-Live19
1.41 × 444
Pepperstone-Edge12
1.55 × 73
ICMarketsSC-Live22
2.36 × 411
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.40 × 5
ICMarketsSC-Live04
2.54 × 583
RoboForex-ProCent-2
2.73 × 22
23 より多く...
Trading by following the trend and hedging. Profit Target 1-2% per day...

Requirements:
Balance: 1500 $
Leverage: 1 : 200

Recommendation swap-free accounts and brokers with fast execution speeds.

This system is also available at signalstart. More info https://barokah.cc

平均の評価:
Jomblo
30
Jomblo 2025.12.12 13:24 
 

Excellent trading with conservative risk. I recommend using a hard stop-loss at a certain drawdown level, so that losses can be easily recovered and profits can be made in the following month. This is good for risk management. Otherwise, this signal is excellent, with consistent profits.

2025.12.26 04:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 05:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 08:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 09:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 05:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 05:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 03:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 16:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.02 17:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 16:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 14:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 00:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.10 07:31
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.08.08 15:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 14:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 14:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
