Nanang Miftahul Huda

BAROKAH EA

Nanang Miftahul Huda
1条评论
可靠性
25
1 / 48K USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 199%
FBS-Real-10
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
522
盈利交易:
418 (80.07%)
亏损交易:
104 (19.92%)
最好交易:
693.28 USD
最差交易:
-59.69 USD
毛利:
4 917.13 USD (336 270 pips)
毛利亏损:
-1 924.06 USD (167 507 pips)
最大连续赢利:
43 (203.67 USD)
最大连续盈利:
693.28 USD (1)
夏普比率:
0.11
交易活动:
38.38%
最大入金加载:
10.19%
最近交易:
12 几分钟前
每周交易:
15
平均持有时间:
17 小时
采收率:
4.45
长期交易:
342 (65.52%)
短期交易:
180 (34.48%)
利润因子:
2.56
预期回报:
5.73 USD
平均利润:
11.76 USD
平均损失:
-18.50 USD
最大连续失误:
28 (-655.80 USD)
最大连续亏损:
-655.80 USD (28)
每月增长:
42.92%
年度预测:
520.74%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
672.44 USD (22.72%)
相对跌幅:
结余:
22.72% (672.44 USD)
净值:
30.43% (667.41 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 521
archived 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 2.3K
archived 693
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 169K
archived 0
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +693.28 USD
最差交易: -60 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 28
最大连续盈利: +203.67 USD
最大连续亏损: -655.80 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FBS-Real-10
0.00 × 2
Exness-Real
0.00 × 1
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 8
Pepperstone-Edge05
0.00 × 7
Pepperstone-Edge04
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live08
0.00 × 46
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
ICMarketsSC-Live26
0.35 × 913
XMGlobal-Real 35
0.63 × 32
FusionMarkets-Demo
0.83 × 6
Alpari-Trade
0.97 × 29
ICMarkets-Live19
1.41 × 444
Pepperstone-Edge12
1.55 × 73
ICMarketsSC-Live22
2.36 × 411
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.40 × 5
ICMarketsSC-Live04
2.54 × 583
23 更多...
Trading by following the trend and hedging. Profit Target 1-2% per day...

Requirements:
Balance: 1500 $
Leverage: 1 : 200

Recommended swap-free accounts and brokers with fast execution speeds.

This system is also available at signalstart. More info https://barokah.cc

平均等级:
Jomblo
30
Jomblo 2025.12.12 13:24 
 

Excellent trading with conservative risk. I recommend using a hard stop-loss at a certain drawdown level, so that losses can be easily recovered and profits can be made in the following month. This is good for risk management. Otherwise, this signal is excellent, with consistent profits.

2025.12.26 04:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 05:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 08:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 09:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 05:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 05:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 03:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 16:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.02 17:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 16:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 14:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 00:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.10 07:31
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.08.08 15:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 14:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 14:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
BAROKAH EA
每月30 USD
199%
1
48K
USD
3.9K
USD
25
99%
522
80%
38%
2.55
5.73
USD
30%
1:200
