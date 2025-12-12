- Cuenta
- Historia de transacciones
- Estadística
- Riesgos
- Deslizamiento
- Descripción
- Comentarios 1
- Noticias
- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
526
Transacciones Rentables:
422 (80.22%)
Transacciones Irrentables:
104 (19.77%)
Mejor transacción:
693.28 USD
Peor transacción:
-59.69 USD
Beneficio Bruto:
4 961.79 USD (338 502 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 924.06 USD (167 507 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
43 (203.67 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
693.28 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
38.38%
Carga máxima del depósito:
10.19%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
4.52
Transacciones Largas:
346 (65.78%)
Transacciones Cortas:
180 (34.22%)
Factor de Beneficio:
2.58
Beneficio Esperado:
5.78 USD
Beneficio medio:
11.76 USD
Pérdidas medias:
-18.50 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
28 (-655.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-655.80 USD (28)
Crecimiento al mes:
37.51%
Pronóstico anual:
455.18%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
672.44 USD (22.72%)
Reducción relativa:
De balance:
22.72% (672.44 USD)
De fondos:
30.43% (667.41 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|525
|archived
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|2.3K
|archived
|693
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|171K
|archived
|0
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +693.28 USD
Peor transacción: -60 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 28
Beneficio máximo consecutivo: +203.67 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -655.80 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-10" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 46
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-Live06
|0.32 × 722
|
ICMarketsSC-Live26
|0.35 × 913
|
XMGlobal-Real 35
|0.63 × 32
|
FusionMarkets-Demo
|0.83 × 6
|
Alpari-Trade
|0.97 × 29
|
ICMarkets-Live19
|1.41 × 444
|
Pepperstone-Edge12
|1.55 × 73
|
ICMarketsSC-Live22
|2.36 × 411
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|2.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live04
|2.54 × 583
|
RoboForex-ProCent-2
|2.73 × 22
otros 23...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Trading by following the trend and hedging. Profit Target 1-2% per day...
Requirements:
Balance: 1500 $
Leverage: 1 : 200
Recommended swap-free accounts and brokers with fast execution speeds.
This system is also available at signalstart. More info https://barokah.cc
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
202%
1
49K
USD
USD
3.9K
USD
USD
26
99%
526
80%
38%
2.57
5.78
USD
USD
30%
1:200
Excellent trading with conservative risk. I recommend using a hard stop-loss at a certain drawdown level, so that losses can be easily recovered and profits can be made in the following month. This is good for risk management. Otherwise, this signal is excellent, with consistent profits.