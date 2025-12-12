SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / BAROKAH EA
Nanang Miftahul Huda

BAROKAH EA

Nanang Miftahul Huda
1 comentario
Fiabilidad
26 semanas
1 / 49K USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 202%
FBS-Real-10
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
526
Transacciones Rentables:
422 (80.22%)
Transacciones Irrentables:
104 (19.77%)
Mejor transacción:
693.28 USD
Peor transacción:
-59.69 USD
Beneficio Bruto:
4 961.79 USD (338 502 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 924.06 USD (167 507 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
43 (203.67 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
693.28 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
38.38%
Carga máxima del depósito:
10.19%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
4.52
Transacciones Largas:
346 (65.78%)
Transacciones Cortas:
180 (34.22%)
Factor de Beneficio:
2.58
Beneficio Esperado:
5.78 USD
Beneficio medio:
11.76 USD
Pérdidas medias:
-18.50 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
28 (-655.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-655.80 USD (28)
Crecimiento al mes:
37.51%
Pronóstico anual:
455.18%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
672.44 USD (22.72%)
Reducción relativa:
De balance:
22.72% (672.44 USD)
De fondos:
30.43% (667.41 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 525
archived 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 2.3K
archived 693
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 171K
archived 0
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +693.28 USD
Peor transacción: -60 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 28
Beneficio máximo consecutivo: +203.67 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -655.80 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-10" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 8
Pepperstone-Edge05
0.00 × 7
Pepperstone-Edge04
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live08
0.00 × 46
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
ICMarketsSC-Live26
0.35 × 913
XMGlobal-Real 35
0.63 × 32
FusionMarkets-Demo
0.83 × 6
Alpari-Trade
0.97 × 29
ICMarkets-Live19
1.41 × 444
Pepperstone-Edge12
1.55 × 73
ICMarketsSC-Live22
2.36 × 411
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.40 × 5
ICMarketsSC-Live04
2.54 × 583
RoboForex-ProCent-2
2.73 × 22
otros 23...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

Trading by following the trend and hedging. Profit Target 1-2% per day...

Requirements:
Balance: 1500 $
Leverage: 1 : 200

Recommended swap-free accounts and brokers with fast execution speeds.

This system is also available at signalstart. More info https://barokah.cc

Evaluación media:
Jomblo
30
Jomblo 2025.12.12 13:24 
 

Excellent trading with conservative risk. I recommend using a hard stop-loss at a certain drawdown level, so that losses can be easily recovered and profits can be made in the following month. This is good for risk management. Otherwise, this signal is excellent, with consistent profits.

2025.12.26 04:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 05:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 08:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 09:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 05:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 05:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 03:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 16:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.02 17:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 16:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 14:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 00:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.10 07:31
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.08.08 15:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 14:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 14:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
BAROKAH EA
30 USD al mes
202%
1
49K
USD
3.9K
USD
26
99%
526
80%
38%
2.57
5.78
USD
30%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.