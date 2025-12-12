- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
527
Gewinntrades:
423 (80.26%)
Verlusttrades:
104 (19.73%)
Bester Trade:
693.28 USD
Schlechtester Trade:
-59.69 USD
Bruttoprofit:
4 984.35 USD (339 629 pips)
Bruttoverlust:
-1 924.06 USD (167 507 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
43 (203.67 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
693.28 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
38.38%
Max deposit load:
10.19%
Letzter Trade:
14 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
4.55
Long-Positionen:
347 (65.84%)
Short-Positionen:
180 (34.16%)
Profit-Faktor:
2.59
Mathematische Gewinnerwartung:
5.81 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.78 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-18.50 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
28 (-655.80 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-655.80 USD (28)
Wachstum pro Monat :
32.12%
Jahresprognose:
389.72%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
672.44 USD (22.72%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
22.72% (672.44 USD)
Kapital:
30.43% (667.41 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|526
|archived
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|2.4K
|archived
|693
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|172K
|archived
|0
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +693.28 USD
Schlechtester Trade: -60 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 28
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +203.67 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -655.80 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-10" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
FBS-Real-10
|0.00 × 2
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 46
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-Live06
|0.32 × 722
|
ICMarketsSC-Live26
|0.35 × 913
|
XMGlobal-Real 35
|0.63 × 32
|
FusionMarkets-Demo
|0.83 × 6
|
Alpari-Trade
|0.97 × 29
|
ICMarkets-Live19
|1.41 × 444
|
Pepperstone-Edge12
|1.55 × 73
|
ICMarketsSC-Live22
|2.36 × 411
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|2.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live04
|2.54 × 583
noch 23 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Trading by following the trend and hedging. Profit Target 1-2% per day...
Requirements:
Balance: 1500 $
Leverage: 1 : 200
Recommendation swap-free accounts and brokers with fast execution speeds.
This system is also available at signalstart. More info https://barokah.cc
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
204%
1
49K
USD
USD
4K
USD
USD
26
99%
527
80%
38%
2.59
5.81
USD
USD
30%
1:200
Excellent trading with conservative risk. I recommend using a hard stop-loss at a certain drawdown level, so that losses can be easily recovered and profits can be made in the following month. This is good for risk management. Otherwise, this signal is excellent, with consistent profits.