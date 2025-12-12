SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / BAROKAH EA
Nanang Miftahul Huda

BAROKAH EA

Nanang Miftahul Huda
1 Bewertung
Zuverlässigkeit
26 Wochen
1 / 49K USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 204%
FBS-Real-10
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
527
Gewinntrades:
423 (80.26%)
Verlusttrades:
104 (19.73%)
Bester Trade:
693.28 USD
Schlechtester Trade:
-59.69 USD
Bruttoprofit:
4 984.35 USD (339 629 pips)
Bruttoverlust:
-1 924.06 USD (167 507 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
43 (203.67 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
693.28 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
38.38%
Max deposit load:
10.19%
Letzter Trade:
14 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
4.55
Long-Positionen:
347 (65.84%)
Short-Positionen:
180 (34.16%)
Profit-Faktor:
2.59
Mathematische Gewinnerwartung:
5.81 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.78 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-18.50 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
28 (-655.80 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-655.80 USD (28)
Wachstum pro Monat :
32.12%
Jahresprognose:
389.72%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
672.44 USD (22.72%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
22.72% (672.44 USD)
Kapital:
30.43% (667.41 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 526
archived 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 2.4K
archived 693
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 172K
archived 0
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +693.28 USD
Schlechtester Trade: -60 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 28
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +203.67 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -655.80 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-10" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FBS-Real-10
0.00 × 2
Exness-Real
0.00 × 1
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 8
Pepperstone-Edge05
0.00 × 7
Pepperstone-Edge04
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live08
0.00 × 46
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
ICMarketsSC-Live26
0.35 × 913
XMGlobal-Real 35
0.63 × 32
FusionMarkets-Demo
0.83 × 6
Alpari-Trade
0.97 × 29
ICMarkets-Live19
1.41 × 444
Pepperstone-Edge12
1.55 × 73
ICMarketsSC-Live22
2.36 × 411
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.40 × 5
ICMarketsSC-Live04
2.54 × 583
noch 23 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

Trading by following the trend and hedging. Profit Target 1-2% per day...

Requirements:
Balance: 1500 $
Leverage: 1 : 200

Recommendation swap-free accounts and brokers with fast execution speeds.

This system is also available at signalstart. More info https://barokah.cc

Durchschnittliche Bewertung:
Jomblo
30
Jomblo 2025.12.12 13:24 
 

Excellent trading with conservative risk. I recommend using a hard stop-loss at a certain drawdown level, so that losses can be easily recovered and profits can be made in the following month. This is good for risk management. Otherwise, this signal is excellent, with consistent profits.

2025.12.26 04:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 05:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 08:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 09:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 05:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 05:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 03:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 16:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.02 17:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 16:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 14:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 00:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.10 07:31
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.08.08 15:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 14:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 14:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
BAROKAH EA
30 USD pro Monat
204%
1
49K
USD
4K
USD
26
99%
527
80%
38%
2.59
5.81
USD
30%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.