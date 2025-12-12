СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / BAROKAH EA
Nanang Miftahul Huda

BAROKAH EA

Nanang Miftahul Huda
1 отзыв
Надежность
25 недель
1 / 48K USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 199%
FBS-Real-10
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
522
Прибыльных трейдов:
418 (80.07%)
Убыточных трейдов:
104 (19.92%)
Лучший трейд:
693.28 USD
Худший трейд:
-59.69 USD
Общая прибыль:
4 917.13 USD (336 270 pips)
Общий убыток:
-1 924.06 USD (167 507 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (203.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
693.28 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
39.82%
Макс. загрузка депозита:
10.19%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
4.45
Длинных трейдов:
342 (65.52%)
Коротких трейдов:
180 (34.48%)
Профит фактор:
2.56
Мат. ожидание:
5.73 USD
Средняя прибыль:
11.76 USD
Средний убыток:
-18.50 USD
Макс. серия проигрышей:
28 (-655.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-655.80 USD (28)
Прирост в месяц:
42.92%
Годовой прогноз:
520.74%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
672.44 USD (22.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.72% (672.44 USD)
По эквити:
30.43% (667.41 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 521
archived 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.3K
archived 693
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 169K
archived 0
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +693.28 USD
Худший трейд: -60 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 28
Макс. прибыль в серии: +203.67 USD
Макс. убыток в серии: -655.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FBS-Real-10
0.00 × 2
Exness-Real
0.00 × 1
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 8
Pepperstone-Edge05
0.00 × 7
Pepperstone-Edge04
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live08
0.00 × 46
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
ICMarketsSC-Live26
0.35 × 913
XMGlobal-Real 35
0.63 × 32
FusionMarkets-Demo
0.83 × 6
Alpari-Trade
0.97 × 29
ICMarkets-Live19
1.41 × 444
Pepperstone-Edge12
1.55 × 73
ICMarketsSC-Live22
2.36 × 411
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.40 × 5
ICMarketsSC-Live04
2.54 × 583
еще 23...
Trading by following the trend and hedging. Profit Target 1-2% per day...

Requirements:
Balance: 1500 $
Leverage: 1 : 200

Recommended swap-free accounts and brokers with fast execution speeds.

This system is also available at signalstart. More info https://barokah.cc

Средняя оценка:
Jomblo
30
Jomblo 2025.12.12 13:24 
 

Excellent trading with conservative risk. I recommend using a hard stop-loss at a certain drawdown level, so that losses can be easily recovered and profits can be made in the following month. This is good for risk management. Otherwise, this signal is excellent, with consistent profits.

2025.12.25 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 05:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 08:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 09:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 05:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 05:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 03:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 16:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.02 17:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 16:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 14:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 00:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.10 07:31
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.08.08 15:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 14:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 14:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 16:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
