- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
522
Прибыльных трейдов:
418 (80.07%)
Убыточных трейдов:
104 (19.92%)
Лучший трейд:
693.28 USD
Худший трейд:
-59.69 USD
Общая прибыль:
4 917.13 USD (336 270 pips)
Общий убыток:
-1 924.06 USD (167 507 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (203.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
693.28 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
39.82%
Макс. загрузка депозита:
10.19%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
4.45
Длинных трейдов:
342 (65.52%)
Коротких трейдов:
180 (34.48%)
Профит фактор:
2.56
Мат. ожидание:
5.73 USD
Средняя прибыль:
11.76 USD
Средний убыток:
-18.50 USD
Макс. серия проигрышей:
28 (-655.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-655.80 USD (28)
Прирост в месяц:
42.92%
Годовой прогноз:
520.74%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
672.44 USD (22.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.72% (672.44 USD)
По эквити:
30.43% (667.41 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|521
|archived
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.3K
|archived
|693
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|169K
|archived
|0
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +693.28 USD
Худший трейд: -60 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 28
Макс. прибыль в серии: +203.67 USD
Макс. убыток в серии: -655.80 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
FBS-Real-10
|0.00 × 2
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 46
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-Live06
|0.32 × 722
|
ICMarketsSC-Live26
|0.35 × 913
|
XMGlobal-Real 35
|0.63 × 32
|
FusionMarkets-Demo
|0.83 × 6
|
Alpari-Trade
|0.97 × 29
|
ICMarkets-Live19
|1.41 × 444
|
Pepperstone-Edge12
|1.55 × 73
|
ICMarketsSC-Live22
|2.36 × 411
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|2.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live04
|2.54 × 583
Trading by following the trend and hedging. Profit Target 1-2% per day...
Requirements:
Balance: 1500 $
Leverage: 1 : 200
Recommended swap-free accounts and brokers with fast execution speeds.
This system is also available at signalstart. More info https://barokah.cc
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
199%
1
48K
USD
USD
3.9K
USD
USD
25
99%
522
80%
40%
2.55
5.73
USD
USD
30%
1:200
Excellent trading with conservative risk. I recommend using a hard stop-loss at a certain drawdown level, so that losses can be easily recovered and profits can be made in the following month. This is good for risk management. Otherwise, this signal is excellent, with consistent profits.