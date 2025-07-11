- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
46
Kârla kapanan işlemler:
39 (84.78%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (15.22%)
En iyi işlem:
60.35 EUR
En kötü işlem:
-53.43 EUR
Brüt kâr:
617.62 EUR (11 641 pips)
Brüt zarar:
-120.53 EUR (930 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (248.56 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
248.56 EUR (12)
Sharpe oranı:
0.57
Alım-satım etkinliği:
86.64%
Maks. mevduat yükü:
7.83%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
9.30
Alış işlemleri:
22 (47.83%)
Satış işlemleri:
24 (52.17%)
Kâr faktörü:
5.12
Beklenen getiri:
10.81 EUR
Ortalama kâr:
15.84 EUR
Ortalama zarar:
-17.22 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-29.15 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-53.43 EUR (1)
Aylık büyüme:
12.66%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
53.43 EUR (2.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.50% (53.43 EUR)
Varlığa göre:
37.78% (793.56 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|42
|EURUSD
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|525
|EURUSD
|42
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|8.8K
|EURUSD
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +60.35 EUR
En kötü işlem: -53 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +248.56 EUR
Maksimum ardışık zarar: -29.15 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
RoboForex-ECN-3
|0.46 × 197
|
Tickmill-Live04
|0.48 × 554
|
ICMarkets-Live04
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live08
|0.53 × 36
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
AMarkets-Real
|0.84 × 38
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
RoboForex-Prime
|0.93 × 3196
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
FXChoice-Pro Live
|1.09 × 35
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
ICMarketsSC-Live25
|1.17 × 12
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.25 × 12
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.33 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|1.35 × 233
|
ICMarketsSC-Live09
|1.35 × 17
İnceleme yok
