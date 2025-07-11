SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GENION
Thomas Gebhardt

GENION

Thomas Gebhardt
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 39 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 25%
RoboForex-Prime
1:300
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
46
Kârla kapanan işlemler:
39 (84.78%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (15.22%)
En iyi işlem:
60.35 EUR
En kötü işlem:
-53.43 EUR
Brüt kâr:
617.62 EUR (11 641 pips)
Brüt zarar:
-120.53 EUR (930 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (248.56 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
248.56 EUR (12)
Sharpe oranı:
0.57
Alım-satım etkinliği:
86.64%
Maks. mevduat yükü:
7.83%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
9.30
Alış işlemleri:
22 (47.83%)
Satış işlemleri:
24 (52.17%)
Kâr faktörü:
5.12
Beklenen getiri:
10.81 EUR
Ortalama kâr:
15.84 EUR
Ortalama zarar:
-17.22 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-29.15 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-53.43 EUR (1)
Aylık büyüme:
12.66%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
53.43 EUR (2.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.50% (53.43 EUR)
Varlığa göre:
37.78% (793.56 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 42
EURUSD 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 525
EURUSD 42
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 8.8K
EURUSD 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +60.35 EUR
En kötü işlem: -53 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +248.56 EUR
Maksimum ardışık zarar: -29.15 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
FXCL-Main2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
RoboForex-ECN-3
0.46 × 197
Tickmill-Live04
0.48 × 554
ICMarkets-Live04
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
Tickmill-Live08
0.53 × 36
TitanFX-01
0.72 × 96
AMarkets-Real
0.84 × 38
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
RoboForex-Prime
0.93 × 3196
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
FXChoice-Pro Live
1.09 × 35
Exness-Real28
1.14 × 14
ICMarketsSC-Live25
1.17 × 12
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.25 × 12
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.33 × 6
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
ICMarketsSC-Live09
1.35 × 17
32 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

★ Recommended Broker: RoboForex
★ Recommended Account Type: Live, MT4, ECN 1:500 or Prime 1:300, please use affiliate code pnam
★ Minimum Deposit: USD 500

★ Instruments: Forex

★ Trading Hours: all sessions


★ Thank you very much for your trust
★ Enjoy GENION ★★★★★


İnceleme yok
2025.09.19 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 02:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.04 12:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.25 19:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 18:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 12:14
Share of trading days is too low
2025.08.25 11:14
Share of trading days is too low
2025.08.22 15:50
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 15.56% of days out of the 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 08:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 02:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 16:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 09:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 17:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.22 17:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GENION
Ayda 39 USD
25%
0
0
USD
2.5K
EUR
11
0%
46
84%
87%
5.12
10.81
EUR
38%
1:300
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.