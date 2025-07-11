- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
113
Прибыльных трейдов:
97 (85.84%)
Убыточных трейдов:
16 (14.16%)
Лучший трейд:
163.71 EUR
Худший трейд:
-97.63 EUR
Общая прибыль:
1 872.01 EUR (24 185 pips)
Общий убыток:
-398.88 EUR (3 639 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (442.25 EUR)
Макс. прибыль в серии:
442.25 EUR (19)
Коэффициент Шарпа:
0.53
Торговая активность:
82.85%
Макс. загрузка депозита:
13.20%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
9.45
Длинных трейдов:
69 (61.06%)
Коротких трейдов:
44 (38.94%)
Профит фактор:
4.69
Мат. ожидание:
13.04 EUR
Средняя прибыль:
19.30 EUR
Средний убыток:
-24.93 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-155.96 EUR)
Макс. убыток в серии:
-155.96 EUR (3)
Прирост в месяц:
6.37%
Годовой прогноз:
77.28%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
155.96 EUR (4.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.52% (155.96 EUR)
По эквити:
37.78% (793.56 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|109
|EURUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|1.6K
|EURUSD
|42
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|19K
|EURUSD
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +163.71 EUR
Худший трейд: -98 EUR
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +442.25 EUR
Макс. убыток в серии: -155.96 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
RoboForex-ECN-3
|0.46 × 197
|
Tickmill-Live04
|0.48 × 554
|
ICMarkets-Live04
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live08
|0.53 × 36
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
AMarkets-Real
|0.84 × 38
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
RoboForex-Prime
|0.93 × 3196
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
FXChoice-Pro Live
|1.09 × 35
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
ICMarketsSC-Live25
|1.17 × 12
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.25 × 12
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.33 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|1.35 × 233
|
ICMarketsSC-Live09
|1.35 × 17
еще 32...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
★ Recommended Broker: RoboForex
★ Recommended Account Type: Live, MT4, ECN 1:500 or Prime 1:300, please use affiliate code pnam
★ Minimum Deposit: USD 500
★ Instruments: Forex
★ Trading Hours: all sessions
★ Thank you very much for your trust
★ Enjoy GENION ★★★★★
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
39 USD в месяц
63%
0
0
USD
USD
2.2K
EUR
EUR
22
0%
113
85%
83%
4.69
13.04
EUR
EUR
38%
1:300