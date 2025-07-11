СигналыРазделы
Thomas Gebhardt

GENION

Thomas Gebhardt
0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 39 USD в месяц
прирост с 2025 63%
RoboForex-Prime
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
113
Прибыльных трейдов:
97 (85.84%)
Убыточных трейдов:
16 (14.16%)
Лучший трейд:
163.71 EUR
Худший трейд:
-97.63 EUR
Общая прибыль:
1 872.01 EUR (24 185 pips)
Общий убыток:
-398.88 EUR (3 639 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (442.25 EUR)
Макс. прибыль в серии:
442.25 EUR (19)
Коэффициент Шарпа:
0.53
Торговая активность:
82.85%
Макс. загрузка депозита:
13.20%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
9.45
Длинных трейдов:
69 (61.06%)
Коротких трейдов:
44 (38.94%)
Профит фактор:
4.69
Мат. ожидание:
13.04 EUR
Средняя прибыль:
19.30 EUR
Средний убыток:
-24.93 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-155.96 EUR)
Макс. убыток в серии:
-155.96 EUR (3)
Прирост в месяц:
6.37%
Годовой прогноз:
77.28%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
155.96 EUR (4.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.52% (155.96 EUR)
По эквити:
37.78% (793.56 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 109
EURUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 1.6K
EURUSD 42
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 19K
EURUSD 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +163.71 EUR
Худший трейд: -98 EUR
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +442.25 EUR
Макс. убыток в серии: -155.96 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
FXCL-Main2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
RoboForex-ECN-3
0.46 × 197
Tickmill-Live04
0.48 × 554
ICMarkets-Live04
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
Tickmill-Live08
0.53 × 36
TitanFX-01
0.72 × 96
AMarkets-Real
0.84 × 38
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
RoboForex-Prime
0.93 × 3196
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
FXChoice-Pro Live
1.09 × 35
Exness-Real28
1.14 × 14
ICMarketsSC-Live25
1.17 × 12
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.25 × 12
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.33 × 6
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
ICMarketsSC-Live09
1.35 × 17
еще 32...
★ Recommended Broker: RoboForex
★ Recommended Account Type: Live, MT4, ECN 1:500 or Prime 1:300, please use affiliate code pnam
★ Minimum Deposit: USD 500

★ Instruments: Forex

★ Trading Hours: all sessions


★ Thank you very much for your trust
★ Enjoy GENION ★★★★★


Нет отзывов
2025.12.24 12:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 22:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 11:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 14:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 19:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 06:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 19:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 20:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
