- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
113
利益トレード:
97 (85.84%)
損失トレード:
16 (14.16%)
ベストトレード:
163.71 EUR
最悪のトレード:
-97.63 EUR
総利益:
1 872.01 EUR (24 185 pips)
総損失:
-398.88 EUR (3 639 pips)
最大連続の勝ち:
19 (442.25 EUR)
最大連続利益:
442.25 EUR (19)
シャープレシオ:
0.53
取引アクティビティ:
83.91%
最大入金額:
13.20%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
9.45
長いトレード:
69 (61.06%)
短いトレード:
44 (38.94%)
プロフィットファクター:
4.69
期待されたペイオフ:
13.04 EUR
平均利益:
19.30 EUR
平均損失:
-24.93 EUR
最大連続の負け:
3 (-155.96 EUR)
最大連続損失:
-155.96 EUR (3)
月間成長:
6.37%
年間予想:
77.28%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
155.96 EUR (4.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.52% (155.96 EUR)
エクイティによる:
37.78% (793.56 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|109
|EURUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|1.6K
|EURUSD
|42
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|19K
|EURUSD
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +163.71 EUR
最悪のトレード: -98 EUR
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +442.25 EUR
最大連続損失: -155.96 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
RoboForex-ECN-3
|0.46 × 197
|
Tickmill-Live04
|0.48 × 554
|
ICMarkets-Live04
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live08
|0.53 × 36
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
AMarkets-Real
|0.84 × 38
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
RoboForex-Prime
|0.93 × 3196
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
FXChoice-Pro Live
|1.09 × 35
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
ICMarketsSC-Live25
|1.17 × 12
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.25 × 12
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.33 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|1.35 × 233
|
ICMarketsSC-Live09
|1.35 × 17
