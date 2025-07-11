シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / GENION
Thomas Gebhardt

GENION

Thomas Gebhardt
レビュー0件
信頼性
22週間
0 / 0 USD
月額  39  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 63%
RoboForex-Prime
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
113
利益トレード:
97 (85.84%)
損失トレード:
16 (14.16%)
ベストトレード:
163.71 EUR
最悪のトレード:
-97.63 EUR
総利益:
1 872.01 EUR (24 185 pips)
総損失:
-398.88 EUR (3 639 pips)
最大連続の勝ち:
19 (442.25 EUR)
最大連続利益:
442.25 EUR (19)
シャープレシオ:
0.53
取引アクティビティ:
83.91%
最大入金額:
13.20%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
9.45
長いトレード:
69 (61.06%)
短いトレード:
44 (38.94%)
プロフィットファクター:
4.69
期待されたペイオフ:
13.04 EUR
平均利益:
19.30 EUR
平均損失:
-24.93 EUR
最大連続の負け:
3 (-155.96 EUR)
最大連続損失:
-155.96 EUR (3)
月間成長:
6.37%
年間予想:
77.28%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
155.96 EUR (4.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.52% (155.96 EUR)
エクイティによる:
37.78% (793.56 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 109
EURUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 1.6K
EURUSD 42
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 19K
EURUSD 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +163.71 EUR
最悪のトレード: -98 EUR
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +442.25 EUR
最大連続損失: -155.96 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
FXCL-Main2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
RoboForex-ECN-3
0.46 × 197
Tickmill-Live04
0.48 × 554
ICMarkets-Live04
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
Tickmill-Live08
0.53 × 36
TitanFX-01
0.72 × 96
AMarkets-Real
0.84 × 38
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
RoboForex-Prime
0.93 × 3196
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
FXChoice-Pro Live
1.09 × 35
Exness-Real28
1.14 × 14
ICMarketsSC-Live25
1.17 × 12
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.25 × 12
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.33 × 6
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
ICMarketsSC-Live09
1.35 × 17
32 より多く...
★ Recommended Broker: RoboForex
★ Recommended Account Type: Live, MT4, ECN 1:500 or Prime 1:300, please use affiliate code pnam
★ Minimum Deposit: USD 500

★ Instruments: Forex

★ Trading Hours: all sessions


★ Thank you very much for your trust
★ Enjoy GENION ★★★★★


レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
GENION
39 USD/月
63%
0
0
USD
2.2K
EUR
22
0%
113
85%
84%
4.69
13.04
EUR
38%
1:300
コピー

