Thomas Gebhardt

GENION

Thomas Gebhardt
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 39 USD al mese
crescita dal 2025 25%
RoboForex-Prime
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
46
Profit Trade:
39 (84.78%)
Loss Trade:
7 (15.22%)
Best Trade:
60.35 EUR
Worst Trade:
-53.43 EUR
Profitto lordo:
617.62 EUR (11 641 pips)
Perdita lorda:
-120.53 EUR (930 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (248.56 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
248.56 EUR (12)
Indice di Sharpe:
0.57
Attività di trading:
86.64%
Massimo carico di deposito:
7.83%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
9.30
Long Trade:
22 (47.83%)
Short Trade:
24 (52.17%)
Fattore di profitto:
5.12
Profitto previsto:
10.81 EUR
Profitto medio:
15.84 EUR
Perdita media:
-17.22 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-29.15 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-53.43 EUR (1)
Crescita mensile:
12.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
53.43 EUR (2.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.50% (53.43 EUR)
Per equità:
37.78% (793.56 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 42
EURUSD 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 525
EURUSD 42
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 8.8K
EURUSD 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +60.35 EUR
Worst Trade: -53 EUR
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +248.56 EUR
Massima perdita consecutiva: -29.15 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
FXCL-Main2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
RoboForex-ECN-3
0.46 × 197
Tickmill-Live04
0.48 × 554
ICMarkets-Live04
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
Tickmill-Live08
0.53 × 36
TitanFX-01
0.72 × 96
AMarkets-Real
0.84 × 38
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
RoboForex-Prime
0.93 × 3196
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
FXChoice-Pro Live
1.09 × 35
Exness-Real28
1.14 × 14
ICMarketsSC-Live25
1.17 × 12
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.25 × 12
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.33 × 6
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
ICMarketsSC-Live09
1.35 × 17
32 più
★ Recommended Broker: RoboForex
★ Recommended Account Type: Live, MT4, ECN 1:500 or Prime 1:300, please use affiliate code pnam
★ Minimum Deposit: USD 500

★ Instruments: Forex

★ Trading Hours: all sessions


★ Thank you very much for your trust
★ Enjoy GENION ★★★★★


Non ci sono recensioni
2025.09.19 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 02:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.04 12:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.25 19:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 18:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 12:14
Share of trading days is too low
2025.08.25 11:14
Share of trading days is too low
2025.08.22 15:50
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 15.56% of days out of the 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 08:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 02:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 16:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 09:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 17:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.22 17:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
