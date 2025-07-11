- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
46
Profit Trade:
39 (84.78%)
Loss Trade:
7 (15.22%)
Best Trade:
60.35 EUR
Worst Trade:
-53.43 EUR
Profitto lordo:
617.62 EUR (11 641 pips)
Perdita lorda:
-120.53 EUR (930 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (248.56 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
248.56 EUR (12)
Indice di Sharpe:
0.57
Attività di trading:
86.64%
Massimo carico di deposito:
7.83%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
9.30
Long Trade:
22 (47.83%)
Short Trade:
24 (52.17%)
Fattore di profitto:
5.12
Profitto previsto:
10.81 EUR
Profitto medio:
15.84 EUR
Perdita media:
-17.22 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-29.15 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-53.43 EUR (1)
Crescita mensile:
12.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
53.43 EUR (2.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.50% (53.43 EUR)
Per equità:
37.78% (793.56 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|42
|EURUSD
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|525
|EURUSD
|42
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|8.8K
|EURUSD
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +60.35 EUR
Worst Trade: -53 EUR
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +248.56 EUR
Massima perdita consecutiva: -29.15 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
RoboForex-ECN-3
|0.46 × 197
|
Tickmill-Live04
|0.48 × 554
|
ICMarkets-Live04
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live08
|0.53 × 36
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
AMarkets-Real
|0.84 × 38
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
RoboForex-Prime
|0.93 × 3196
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
FXChoice-Pro Live
|1.09 × 35
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
ICMarketsSC-Live25
|1.17 × 12
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.25 × 12
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.33 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|1.35 × 233
|
ICMarketsSC-Live09
|1.35 × 17
★ Recommended Broker: RoboForex
★ Recommended Account Type: Live, MT4, ECN 1:500 or Prime 1:300, please use affiliate code pnam
★ Minimum Deposit: USD 500
★ Instruments: Forex
★ Trading Hours: all sessions
★ Thank you very much for your trust
★ Enjoy GENION ★★★★★
