- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
113
Negociações com lucro:
97 (85.84%)
Negociações com perda:
16 (14.16%)
Melhor negociação:
163.71 EUR
Pior negociação:
-97.63 EUR
Lucro bruto:
1 872.01 EUR (24 185 pips)
Perda bruta:
-398.88 EUR (3 639 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (442.25 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
442.25 EUR (19)
Índice de Sharpe:
0.53
Atividade de negociação:
83.91%
Depósito máximo carregado:
13.20%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
9.45
Negociações longas:
69 (61.06%)
Negociações curtas:
44 (38.94%)
Fator de lucro:
4.69
Valor esperado:
13.04 EUR
Lucro médio:
19.30 EUR
Perda média:
-24.93 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-155.96 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-155.96 EUR (3)
Crescimento mensal:
6.37%
Previsão anual:
77.28%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
155.96 EUR (4.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.52% (155.96 EUR)
Pelo Capital Líquido:
37.78% (793.56 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|109
|EURUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|1.6K
|EURUSD
|42
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|19K
|EURUSD
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +163.71 EUR
Pior negociação: -98 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +442.25 EUR
Máxima perda consecutiva: -155.96 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
RoboForex-ECN-3
|0.46 × 197
|
Tickmill-Live04
|0.48 × 554
|
ICMarkets-Live04
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live08
|0.53 × 36
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
AMarkets-Real
|0.84 × 38
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
RoboForex-Prime
|0.93 × 3196
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
FXChoice-Pro Live
|1.09 × 35
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
ICMarketsSC-Live25
|1.17 × 12
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.25 × 12
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.33 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|1.35 × 233
|
ICMarketsSC-Live09
|1.35 × 17
32 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
★ Recommended Broker: RoboForex
★ Recommended Account Type: Live, MT4, ECN 1:500 or Prime 1:300, please use affiliate code pnam
★ Minimum Deposit: USD 500
★ Instruments: Forex
★ Trading Hours: all sessions
★ Thank you very much for your trust
★ Enjoy GENION ★★★★★
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
39 USD por mês
63%
0
0
USD
USD
2.2K
EUR
EUR
22
0%
113
85%
84%
4.69
13.04
EUR
EUR
38%
1:300