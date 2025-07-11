SinaisSeções
Thomas Gebhardt

GENION

Thomas Gebhardt
0 comentários
Confiabilidade
22 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 39 USD por mês
crescimento desde 2025 63%
RoboForex-Prime
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
113
Negociações com lucro:
97 (85.84%)
Negociações com perda:
16 (14.16%)
Melhor negociação:
163.71 EUR
Pior negociação:
-97.63 EUR
Lucro bruto:
1 872.01 EUR (24 185 pips)
Perda bruta:
-398.88 EUR (3 639 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (442.25 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
442.25 EUR (19)
Índice de Sharpe:
0.53
Atividade de negociação:
83.91%
Depósito máximo carregado:
13.20%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
9.45
Negociações longas:
69 (61.06%)
Negociações curtas:
44 (38.94%)
Fator de lucro:
4.69
Valor esperado:
13.04 EUR
Lucro médio:
19.30 EUR
Perda média:
-24.93 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-155.96 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-155.96 EUR (3)
Crescimento mensal:
6.37%
Previsão anual:
77.28%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
155.96 EUR (4.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.52% (155.96 EUR)
Pelo Capital Líquido:
37.78% (793.56 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 109
EURUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 1.6K
EURUSD 42
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 19K
EURUSD 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +163.71 EUR
Pior negociação: -98 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +442.25 EUR
Máxima perda consecutiva: -155.96 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
FXCL-Main2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
RoboForex-ECN-3
0.46 × 197
Tickmill-Live04
0.48 × 554
ICMarkets-Live04
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
Tickmill-Live08
0.53 × 36
TitanFX-01
0.72 × 96
AMarkets-Real
0.84 × 38
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
RoboForex-Prime
0.93 × 3196
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
FXChoice-Pro Live
1.09 × 35
Exness-Real28
1.14 × 14
ICMarketsSC-Live25
1.17 × 12
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.25 × 12
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.33 × 6
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
ICMarketsSC-Live09
1.35 × 17
32 mais ...
★ Recommended Broker: RoboForex
★ Recommended Account Type: Live, MT4, ECN 1:500 or Prime 1:300, please use affiliate code pnam
★ Minimum Deposit: USD 500

★ Instruments: Forex

★ Trading Hours: all sessions


★ Thank you very much for your trust
★ Enjoy GENION ★★★★★


Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
GENION
39 USD por mês
63%
0
0
USD
2.2K
EUR
22
0%
113
85%
84%
4.69
13.04
EUR
38%
1:300
Copiar

